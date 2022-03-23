建大去年獲利9.18億 EPS 1.01元

建大輪胎（2106）今（23）日召開董事會公佈2021年財報。累計1~12月營收是348.96億元，創歷年新高，較去年同期302.60億增加46.36億，增幅15.32%。

該公司2021年稅後淨利9.18億、EPS 1.01元，較去年同期9.72億、EPS1.07元略減，減幅5.56%，主因是受原材料成本、海陸運成本上漲以及疫情的影響，致建大（2106）越南廠停工獲利減少約6億。

越南廠已在2021年10月中旬復工，產能已可恢復停工前水平。另建大公司因應未來營運需求，決議分配大陸深圳廠保留盈餘(約20億台幣)，認列一次性所得稅費用約4億。若不計停工及一次費用影響，2021年建大獲利應是約19餘億、EPS 2.10元。

建大6月30日召開股東會。停止過戶期間為5月2日至6月30日。