建大去年獲利9.18億 EPS 1.01元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

建大輪胎（2106）今（23）日召開董事會公佈2021年財報。累計1~12月營收是348.96億元，創歷年新高，較去年同期302.60億增加46.36億，增幅15.32%。

該公司2021年稅後淨利9.18億、EPS　1.01元，較去年同期9.72億、EPS1.07元略減，減幅5.56%，主因是受原材料成本、海陸運成本上漲以及疫情的影響，致建大（2106）越南廠停工獲利減少約6億。

越南廠已在2021年10月中旬復工，產能已可恢復停工前水平。另建大公司因應未來營運需求，決議分配大陸深圳廠保留盈餘(約20億台幣)，認列一次性所得稅費用約4億。若不計停工及一次費用影響，2021年建大獲利應是約19餘億、EPS 2.10元。

建大6月30日召開股東會。停止過戶期間為5月2日至6月30日。

建大 EPS 營收

延伸閱讀

美利達去年EPS 15.55元 擬配現金股利8元

鴻海擬配發5.2元現金股利創新高 殖利率約4.92%

長榮宣布減資後 航運低點已過？

樺漢 去年EPS 14.3元

相關新聞

東森國際現金減資一成 加配息每股可得2元

東森（2614）今（23）日召開董事會，除了通過去年財報，擬配發現金股利1元之外，另亦同時決議通過辦理現金減資案，每股現...

晶華去年EPS 17.09元 將配股息12.3925元

晶華國際酒店（2707）今日召開董事會，通過2021年度財務報表，去年認列處分子公司達美樂披薩股權利益新台幣16.36億...

研揚今年營運審慎樂觀 預告下波成長階段展開

工業電腦廠研揚（6579）看好今年營運，預期在嵌入式市場、AI邊緣計算、工業創客品牌—UP及智慧城市商機等四大業務加持下...

遠雄 去年下半年派息4.5元

遠雄建設去年在八大新案完工入帳下，推升去年稅後純益達60.8億元，年增近六成，每股純益7.78元，遠雄昨（22）日公告，...

減資+配息 好樂迪全年發2元

疫情趨緩後，好樂迪去年第4季業績復甦，扭轉前三季虧損窘境，全年繳出獲利成績單，每股純益0.43元；好樂迪董事會昨（22）...

黑松去年EPS1.98元 配息1.7元

黑松（1234）昨（22）日公布財報，在原料成本攀升下，2021年獲利表現還算不錯，全年稅後純益為7.96億元，年減10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。