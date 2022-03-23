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台航去年EPS 3.16元 4月討論股利案

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台航（2617）今天公布110年度稅後淨利達13.2億元，較去年同期增加8億元，獲利成長1.5倍，全年每股稅後盈餘達3.16元。台航4月才會討論股利案，預計跟董事會提出發放約5-6成現金股利。

台航去年獲利繳出亮麗成績單，目前共有18艘散裝船，其中，含5艘新船，包括6萬噸級2艘及8萬噸級3艘，也因為新船的加入，讓台航的總船隊平均年齡降到5.75歲，也因為台航的船舶年輕有競爭力，船舶日租價格都很好，成為推升今年獲利新動能。

台航去年共處分陽明3,249張，平均售價約166元，獲利約5億元，折算每股貢獻金額為1.2元；另外，帳列股東權益保留盈餘項下(可供未來股利分配，但不列入EPS計算），110年度認列陽明股票評價利益約40.5億，增加每股淨值約9.7元。

股利

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