晶華去年EPS 17.09元 將配股息12.3925元

晶華國際酒店（2707）今日召開董事會，通過2021年度財務報表，去年認列處分子公司達美樂披薩股權利益新台幣16.36億元，全年EPS 17.09元，每股將分配現金股利12.3925元，每股現金股利比2020年增加8.0035元，增幅為182.35%。

晶華2021年合併總營收為49.31億元，年減4.92億元，減幅為9.08%。營業收入減少主要係受到Covid-19疫情的影響，5月起台灣爆發社區感染，邊境管制無境外旅客，餐廳禁止提供內用服務，直至8月中旬才逐漸開放，以致台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊。惟本公司持續加強防疫措施、積極轉型，推出各項促銷方案，才將影響降到最小。另本公司太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店以及晶泉丰旅則受惠於國旅，業績呈現逆勢成長。

2021年合併稅後淨利為22.39億元，比2020年同期的新台幣7.33億元、增加205.62%，主要係去年同期認列處分子公司達美樂披薩挹注16.36億元。EPS衝上17.09元，比2020年同期的每股新台幣5.18元、增加11.91元。董事會也通過2021年度盈餘分配案，可分配盈餘為15.78億元。

身為國內飯店業的領導品牌，晶華表示，持續為消費者的健康嚴格把關，疫情期間曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。

在「集團衛生安全官」的要求與監督下，晶華旗下各酒店均比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」以及外帶美食「實名制」，清楚標出準備以及包裝餐點的同仁姓名、以示負責。台北晶華酒店亦設置國防等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。去年更導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。

晶華國際酒店集團在疫情期間率先不裁員、不減薪，並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華酒店更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範。也因此，在交通部日前公布的2021年觀光旅館營運統計中，台北晶華酒店再度蟬聯全台飯店營收王，在房租與餐飲收入上大幅超越同業，而集團旗下各家酒店的營收在所屬地區亦名列前茅。