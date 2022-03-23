快訊

東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程「照稿讀、答非所問」

外國機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

處分達美樂挹注 晶華去年每股賺17元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

晶華公告2021年財報表，受疫情影響，營收為49.31億元，年減9.08%，但靠著處分達美樂收益，稅後淨利22.39億元，年增205.62%，每股純益高達17.09元，今年將配發現金股利12.3925元。

晶華表示，去年5月台灣爆發社區感染，邊境管制無境外旅客，餐廳禁止提供內用服務，直至8月中旬才逐漸開放，以致台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊，但也持續加強防疫措施、積極轉型，推出各項促銷方案，才將影響降到最小，而太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店以及晶泉丰旅則受惠於國旅，業績逆勢成長。

晶華指出，身為市場領導品牌，持續為消費者的健康嚴格把關，除了疫情期間曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。

晶華也說，在疫情期間率先不裁員、不減薪，並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊，更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，在交通部日前公布的2021年觀光旅館營運統計中，台北晶華再度蟬聯全台飯店營收王，在房租與餐飲收入上大幅超越同業，而集團旗下各家酒店的營收在所屬地區亦名列前茅。

展望後市，晶華表示，集團旗下各酒店也瞄準四月份兒童節連假商機，推出各項親子住房專案，超值有感的方案除了回饋給長期支持晶華的聰明消費者，也將為集團第二季的業績，挹注良好的營運動能。

晶華 疫情 營收

延伸閱讀

出示3或1　31冰淇淋免費吃！3大「身分證&壽星優惠」義美送超狂生日禮和2千禮金

只賣12小時！晶華五星級Buffet「買一送一」　飯店1泊2食吃到飽2500有找

達美樂快閃「9吋披薩只要99元」！15種口味任選，還有千層棒加1.25升可樂只要69元快衝

本土增5例為台南+4、台北+1 羅一鈞：社區感染風險仍在

相關新聞

研揚今年營運審慎樂觀 預告下波成長階段展開

工業電腦廠研揚（6579）看好今年營運，預期在嵌入式市場、AI邊緣計算、工業創客品牌—UP及智慧城市商機等四大業務加持下...

遠雄 去年下半年派息4.5元

遠雄建設去年在八大新案完工入帳下，推升去年稅後純益達60.8億元，年增近六成，每股純益7.78元，遠雄昨（22）日公告，...

減資+配息 好樂迪全年發2元

疫情趨緩後，好樂迪去年第4季業績復甦，扭轉前三季虧損窘境，全年繳出獲利成績單，每股純益0.43元；好樂迪董事會昨（22）...

東元攻儲能 業績添柴火

2022智慧城市展昨（22）日開幕，東元（1504）集團推出智慧社區五大解決方案，董事長邱純枝表示，全球淨零碳排已是趨勢...

聲寶 去年EPS 4.52元

聲寶（1604）公布去年財報，全年每股純益4.52元，董事會通過配發2.7元現金股利。聲寶表示，今年本業營運仍將維持穩健...

黑松去年EPS1.98元 配息1.7元

黑松（1234）昨（22）日公布財報，在原料成本攀升下，2021年獲利表現還算不錯，全年稅後純益為7.96億元，年減10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。