處分達美樂挹注 晶華去年每股賺17元

晶華公告2021年財報表，受疫情影響，營收為49.31億元，年減9.08%，但靠著處分達美樂收益，稅後淨利22.39億元，年增205.62%，每股純益高達17.09元，今年將配發現金股利12.3925元。

晶華表示，去年5月台灣爆發社區感染，邊境管制無境外旅客，餐廳禁止提供內用服務，直至8月中旬才逐漸開放，以致台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊，但也持續加強防疫措施、積極轉型，推出各項促銷方案，才將影響降到最小，而太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店以及晶泉丰旅則受惠於國旅，業績逆勢成長。

晶華指出，身為市場領導品牌，持續為消費者的健康嚴格把關，除了疫情期間曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。

晶華也說，在疫情期間率先不裁員、不減薪，並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊，更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，在交通部日前公布的2021年觀光旅館營運統計中，台北晶華再度蟬聯全台飯店營收王，在房租與餐飲收入上大幅超越同業，而集團旗下各家酒店的營收在所屬地區亦名列前茅。

展望後市，晶華表示，集團旗下各酒店也瞄準四月份兒童節連假商機，推出各項親子住房專案，超值有感的方案除了回饋給長期支持晶華的聰明消費者，也將為集團第二季的業績，挹注良好的營運動能。