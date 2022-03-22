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遠雄去年EPS 7.78元創八年新高 擬配4.5元現金股利

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

遠雄建設（5522）去年在百億大案「遠雄新未來」交屋挹注下，推升去年營收達331.38億元，較前年268.45億元增加23.4%，毛利率達33.7%，較去年成長6.95個百分點，營業利益達81.79億元、年增60.4%，稅後純益達60.8億元，較前年38.35億元大增58.5%，創下近八年新高，每股稅後純益達7.78元，大幅優於前年4.86元。

遠雄建設董事會決議將配發去年下半年現金股利4.5元，依遠雄今(22)日收盤價62.9元計算，現金殖利率達7.15%，屬於高股息個股。

遠雄建設表示，桃園指標百億大案「遠雄新未來」因案量較大、戶數較多，去年完成交屋率約七成以上，其餘將遞延至今年首季貢獻入帳。

法人表示，由於遠雄建設手中還有新屋餘屋持續去化，加上今年約有158億元的新案完工金額，其中又以台中完工量59億元最多、其次為桃園56億元，今年公司營運雖未若去年搶眼，但全年仍有不錯表現。

遠雄 高股息

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