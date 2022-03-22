不是打炒房？這檔靠賣屋今年股價飆漲73%

愛山林（2540）18日公布股利配發，每股擬配發10元，吸引買單進駐，股價今（21）日又強攻漲停，收125元。統計自今年以來愛山林漲幅已達73%，房市業績亮眼帶動股價提升。

愛山林公布去年財報，每股稅後純益達7.02元，創八年新高，董事會決議每股擬配發現金股利1元，資本公積擬配發現金股利2.5元，現金股利共配發3.5元。

另配發6.5元的股票股利，其中盈餘每股配6元，資本公積配0.5元。3.5元的現金股利加6.5元的股票股利，今年共計每股擬配發10元，愛山林決議6月30日召開股東會。

愛山林表示，今年盈餘分配僅有1元，是因為房地產市場熱度高，保留現金是為了後續的買地計劃，此外，自建案今年推案量上看250億。

愛山林建設總經理張境在表示，去年營收成長主要是代銷個案銷售成長拉動，目前公司手中可續銷代銷建案還有1,066億元，今年預計新增1,134億元新案，總計到今年底公司手中可銷售新案達2,200億元，業績動能無虞。