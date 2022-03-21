唐山疫情嚴重 中鋼領軍鋼鐵類股指數強漲逾2%

中鋼（2002）今(21)日帶領鋼鐵類股指數上衝逾2.5%，主要來自消息面刺激買盤搶進，短線帽客是否下半場會沖低股價，尚待觀察。

中國大陸唐山鋼鐵廠因疫情而進入緊急狀況；歐洲最大的鋼鐵廠之一阿佐夫斯塔爾（Azovstal）也傳出遭到俄羅斯摧毀，全球鋼價變化受到關注。

今日中鋼衝高2%以上，帶動中鴻（2014）強漲5%，海光（2038）大漲8%，東和（1414）、鋼鐵、燁興（2007）、高興昌（2008）、春源（2010）、千興（2025）、官田鋼（2017）、漲幅超過2%。新鋼（2032）及佳大（2033）盤中更亮燈漲停。

中鋼表示，俄羅斯及烏克蘭皆為鋼鐵生產大國，合計粗鋼年產量約一億噸、每年出口鋼材超過四千萬噸，以出口至歐洲及亞洲地區為主。目前俄羅斯鋼鐵業因金流限制重挫進出口貿易，烏克蘭主要鋼鐵工業重鎮位處東南方的馬里烏波爾市(Mariupol)亦深陷戰火，該區鋼廠如Azovstal、Ilyich等受到波及而生產停擺，造成全球鋼鐵供應缺口擴大。

此外，俄羅斯天然氣產量全球第二大、石油第三大、煤炭第六大，鎳出口占全球約五成，出口凍結使全球能源及大宗商品供需失衡，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，國際原油、天然氣價格飆漲，如布蘭特原油一度飆至每桶近140美元，預期能源價格走揚也將推升燃料費及運輸成本。

此外，近年來的氣候變遷導致澳洲春夏季洪災發生頻率增加，昆士蘭連日豪大雨加上俄烏戰爭推波助瀾，致澳洲出口煤價快速攀升，每噸突破FOB 660美元，改寫歷史新高(惟中國大陸鋼廠使用近90%的自產煤礦，每噸僅400多美元，較台日韓等國際鋼廠具成本優勢)；此外，國際鐵礦砂價格同步大漲超過CFR 160美元，廢鋼也越過CFR 650美元大關，國際扁鋼胚成交價格漲至CFR 900~930美元，煉鋼主副原料等大宗商品價格連番巨漲，鋼廠生產成本壓力遽增，高度壓縮鋼廠獲利。

國際鋼價方面，歐洲ArcelorMittal因為俄烏戰爭致鋼材供應吃緊，於3月上調熱軋價格，累計調幅每噸達180歐元(約196美元)至1,150歐元(約1,249美元)，預計再上調200歐元。美國鋼廠亦將鋼品轉銷歐洲市場，帶動美國鋼市築底回升，熱軋價格自2月低點彈升200美元以上。日本、韓國與印度鋼廠同樣積極轉攻歐洲高價市場，帶動亞洲鋼價上揚；展望第二季亞洲鋼市，熱軋價格上看每公噸1,000美元，韓國鋼廠對台大幅調漲報價，大陸寶武鋼4月及越南河靜鋼廠4~5月盤價紛紛調漲，日本三大高爐廠亦調漲汽車用料1.5萬~2萬日圓。

第二季向為傳統需求旺季，下游進入回補庫存週期，國內需求持續受惠於國際間迎向全面解封的消費與投資紅利，帶動製造業景氣穩健擴張，預估今年台灣出口表現依舊亮眼。惟俄烏戰爭導致國際油氣能源、煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升。此外，俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡，況且亞洲鋼廠已紛紛轉向更高價的歐美市場，限縮對亞洲市場的供料。由於歐洲市況急速上升，以及成本快速變化的影響之下，亞洲鋼廠開始封盤停止報價，觀望後續態勢，預期這波國際鋼價漲勢將不亞於去年。