大山電線電纜去年獲利成長37% EPS 3.27元

大山電線電纜（1615）16日召開董事會，去年全年營收達45.24億元，年增42.5%，創近10年新高紀錄，歷史次高，稅後純益4.51億元，年增37%，每股稅後純益3.27元，另，大山決議6月27日召開股東會。

大山去年營收表現亮眼，本業受惠於台商回流擴廠，推升電線電纜需求強勁、國際銅價持續上漲，此外，配合台電新能源電網商機及政府政策推廣綠能產業，帶動整體營運。

子公司「昕邑建設」部分，去年9月推出位在台中市烏日區「鳥語花香」案，共48戶，短短三個月完銷，總銷約6.5億元，認列後推升去年公司營運、獲利表現。

大山指出，今年公司將加強拓展國內市場業務，尤其北部地區為工商重鎮，建設案量大，加上政府政策獎勵之都更、危老案子越來越多，電線電纜需求強勁下，本業持續穩健。

大山在桃園中壢工業區所購置的營業所啟用後，將帶動營收增加，預定於今年第2季開始正式營運，未來期望能貢獻公司20%的營收。因應日益嚴重的缺工情況，公司內部持續推動設備自動化、省力化，以及工作環境的改善、美化。

至於子公司昕邑建設部分，第二案興建計畫尚在規劃中，將視市場狀況選擇適當時機再行推案，同時也持續獵地中，布局範圍以台中、雲林為主。

展望後市，隨著台灣經濟成長，用電需求以及電網更新勢必持續增加，加上近期銅價持續攀升打破歷史新高，公司今年整體營運審慎樂觀。