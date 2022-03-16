趁利多出貨？業內盛傳殺海運、買航空

長榮（2603）、陽明（2609）等海運股去年獲利出爐，大賺逾5,000億元，且宣布高現金股利，長榮並在公布將減資六成、加上現金股利，股東可拿回24元後，今（16）日股價卻開高殺低，早盤過後即由紅翻黑；業內人士分析，主要是一些特定賣盤藉利多出貨，並將資金轉進華航（2610）、長榮航（2618）等航空股。

長榮在昨日宣布減資六成、現金股利18元，股東可拿回24元後，法人圈看法雖多偏向正面評等，部分機構將投資建議上調至「買進」，不過，也有大型機構認為，由於海運運價最快自3月下旬才可望止跌回升下，評等僅上調至「區間操作」。

分析師表示，由於2021年以來由於疫情反覆、加上貨櫃海運相關事故頻傳，加劇港口操作效率下滑，在市場船舶周轉率無法有效提升之下，運價維持高檔不墜，而今年第1季在中國大陸農曆春節，在出口面臨空窗期的情況下，提供航商櫃子調度空間，春節過後運價因而有所回跌，待下游陸續復工後，預期最快於3月下旬開始止跌回穩。

另外，因2021年美洲線合約價水準與現貨運價存在較大差距，預期2022年美洲線合約價上漲機率較高。預估第1季受惠於農曆年前漲價效應，單季稅後獲利878億元，每股稅後純益（EPS）約16.6元，第2季在節後跌價的遞延效應、以及燃油成本墊高的情況下，預期單季稅後獲利801億元，EPS約15.2元；由於長榮合約客戶比重較高者以美洲線為主，占比約60%~70%，而美洲線換約談判時點約落在每年的3~5月，第3季在合約漲價效益逐漸反映之下，預期單季稅後獲利878億元，EPS約16.6元，全年獲利有望突破3,000億元，EPS有約57元的水準。

不過，也有法人認為，目前海運現貨運價方面，因港口作業效率未見明顯提升，塞港情況未解下，上半年貨櫃運價難見較大回落空間，但因運價水準已高，預期價格走勢將以高檔震盪為主，第3季進入旺季需求期間，運價相對有撐，第4季則恐面臨較大的下跌風險。

業內人士分析，由於長榮、陽明在股價已高後，許多業內認為，再獲利空間暫時有限，因此，今日趁利多將資金轉進航空，也造成海運股股價多在平盤或盤下震盪，而航空股則是表現強勢。