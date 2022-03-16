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大魯閣股東會紀念品價值逾2,800元 股價攻頂、零股暴衝

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
大魯閣今（16）日在股東會紀念品助陣下，早盤股價即攻頂，且零股交易量暴增，開盤不到一小時，成交量12990股，委買高掛165萬餘股。圖／取自官網
大魯閣今（16）日在股東會紀念品助陣下，早盤股價即攻頂，且零股交易量暴增，開盤不到一小時，成交量12990股，委買高掛165萬餘股。圖／取自官網

大魯閣（1432）公布今年股東會紀念品，將透過「大魯閣集團APP」提供「700元消費抵用券」及七張「每月玩樂買1送1券」，價值超過2800元。消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自今年6月起，每月限使用一次，共七次。大魯閣今（16）日在股東會紀念品助陣下，早盤股價即攻頂，且零股交易量暴增，開盤不到一小時，成交量12990股，委買高掛165萬餘股。

大魯閣本次的股東會紀念品適用於全國10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣『福湯岩盤浴』及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。股東持股不限股數，均予發放，今年3月30日為有權參加股東會之最後買進日。

大魯閣去年就曾透過「大魯閣集團APP」，提供股東回饋抵用金，邀請股東至大魯閣旗下的運動休閒事業單位進行體驗，獲得股東熱烈的迴響。

大魯閣股東會預計於6月1日舉行，4月3日停止過戶，3月30日為最後買進日。股東收到開會通知單，可以透過下載「大魯閣集團APP」線上領取使用。

大魯閣表示，有別於以往「股東會開會通知書」領取股東會紀念品的方式，本次大魯閣以APP領取方式更為便捷；讓股東不須至指定發放時間、地點領取，只要持有大魯閣的股份，APP一鍵領取，且股東持股不限股數，均予發放紀念品，讓每個股東都享有領取股東會紀念品的權利。

股東會紀念品 大魯閣

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