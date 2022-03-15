興富發建設去年EPS 6.45元 創六年新高

興富發建設（2542）去年年報符合市場預期，據興富發今（15）日公告，集團去年稅後純益達81.86億元、較去年大增逾二倍，每股純益達6.45元，創下近六年來新高；

興富發建設指出，中南部市場在台廠積極進駐下，人流、金流相繼到位，未來發展成長力十足，因此集團將會持續在中南部購入土地。興富發建設昨日以12.44億元購入高雄市新興區新興段三小段等13筆土地 (含建物)，以及同地段1756-1地號等五筆道路土地，總計土地面積約595.62坪。

興富發表示，該案目前規劃為商辦大樓，將評估高雄分公司進駐此大樓，因此全案暫無推案時間表。

累計今年以來，興富發建設已砸下32.81億元分別購入桃園中路重劃區1,579.46坪地，以及昨日購入高雄新興區土地。另外公司在今年1月底也簽下台中水湳經貿園區合建案。

興富發建設今董事會同步通過發行20億元有擔保公司債。