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萬海去年EPS 42.35元 擬配現金股利10.5元+股票1.5元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

萬海（2615）今 (15) 日公告2021年財報，全年稅後純益 1,033.43億元，每股純益42.35元，年增 813%。通過配發現金股利10.5元，股票股利1.5元。

萬海2021年第四季營收 706.45億元，毛利率 64.56%，營業利益率 62.02%，單季稅後純益 341.08 億元，每股純益 13.98元，年增 339.41%。全年營收累計2,280.05億元，年增 178.46%，全年稅後純益 1,033.43 億元，每股純益 42.35 元，年增 813%。

萬海今日也公告二項議題。董事會通過新增授權購入數艘二手船舶加入營運，總價不超過3.2億美元(約台幣88.99億元)；及數艘新造船舶，總價不超過7億美元(約台幣194.67億元)，合計共10.2億美元(約台幣283.66億元)。

萬海表示，因應貨櫃航運市場快速變化，公司以對中長期發展最有利的方式來考量和規劃，逐步走向更健康的營運結構。現在市場上營運工具包含船和貨櫃的租金成本飆高，以自有資金來擴充營運資產，將可以增加公司未來的競爭力。因此將保留部分資金用來購買自有資產，以利擴展公司航線布局。考量股東偏好股票股利及穩定的現金股息，因此董事會建議配發現金股利10.5元及股票股利1.5元，本議案最終仍需提交股東會承認。

截至2021年底，萬海有149艘營運船，自有60％、租用40％，運力426,638 TEUs，全球運力排名第10。萬海自2020年起，已購入20艘二手船，目前已交船13艘，運力68,538TEU，待交付7艘，運力17,913TEU，預計於2022年第3季前交付完畢。

另在新造船方面，2021年已交11艘新船，新增運力26,486TEU，2022年預計再交12艘新造船，將新增運力52,630TEU，2023到2024年將有29艘新造船交付，近20萬TEU運力陸續投入營運。

針對大陸部分地區因為疫情封城的市場影響，萬海表示，目前大陸各碼頭的營運仍然正常運作。封城的區域，主要在市區內電商物流倉庫貨物為主。其他封城區外的工廠運作正常，目前仍有庫存可以出貨，如果封城時間維持一週之內，仍可調配。但是如果超過一週，影響則需再觀察。萬海深圳地區員工目前均居家上班，營運正常。

萬海

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