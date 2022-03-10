「匯景華庭三期」交屋 鼎固-KY 2月營收增逾八倍

鼎固-KY（2923）2月受惠上海嘉定大型複合式住商造鎮中住宅建案「匯景華庭三期」交屋挹注，推升單月營收達29.16億元、年增8.6倍。

大陸房市近期逢高檔整理，但上海房市在人口持續淨移入的剛性需求之基本面支撐下，鼎固-KY總經理張能耀表示，上海因具優越國際經貿地位、受到此波大陸房市調控影響不大，且集團建案項目多位在上海等精華地段，建案銷售、集團營運均能持續穩健的好表現。

鼎固-KY今年2月在總銷金額約新台幣56億元的「匯景華庭三期」啟動交屋下，推升單月營收達29.16億元、年增8.6倍的優異成績。累計集團今年前兩月營收達34.04億元、年增3.5倍。

法人表示，由於「匯景華庭三期」銷售率達99%，鼎固-KY在交屋潮持續挹注下，今年首季業績可望大豐收。

「匯景華庭」為鼎固-KY位於上海嘉定大型造鎮的主要住宅項目之一，該案規劃高樓層住宅，其中第三期戶數約300戶，總銷金額約新台幣56億元，銷售率達99%。在「匯景華庭三期」交屋後，今年鼎固-KY將再規劃釋出「匯景華庭」下一批戶數銷售。