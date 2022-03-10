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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

華航2月合併營收106.8億元 年增28.12%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航。本報資料照片
華航。本報資料照片

華航（2610）集團2月合併營業收入為106.80億元，維持百億水準。2月因逢農曆春節假期，工作天數減少，華航整體營收表現仍較去年同期增加23.44億元，增幅28.12%。

其中客運收入7.33億元，較前月增加8.01%，較去年同期增加1.51億元，增幅25.95%，主因各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，致使客運收入較去年同期成長。2月貨運收入為92.93億元，較去年同期增加20.72億元，增幅28.69%，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

貨運部分，近期市場仍受海運塞港、缺工及供應鏈中斷等問題干擾，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產及車材等高價急貨，持續尋求包機載運，帶動包機市場熱絡。此外全球晶片供給持續吃緊，華航長期深耕半導體產業，掌握半導體機台的中長期貨運包機，運往亞洲及美國等地。同時因應知名車廠歐美增產計畫，配合本公司今年777F新機持續引進，規畫自夏季班表起放大歐美運能佈署，以因應強勁汽車零件運送需求及爭取包機商機。

華航亦持續因應各地貨運需求安排航班，本月3日與日方攜手合作，開啟琉球那霸機場將近一年以來的首班國際航班，華航特別派遣A330-300客機飛航琉球-台北載貨，協助琉球當地農林水產品出口，包含沖繩泡盛酒、海葡萄、薑黃茶包等各類生鮮食品，以華航綿密航網優勢，載送至台灣及轉運至新加坡等東南亞城市，接下來也將視當地市場需求不定期飛航。華航為疫後琉球國際航班重啟邁出第一步，展現華航積極開拓貨源及包機市場的專業，透過多角化銷售策略增裕營收。

另俄烏爆發軍事衝突，本公司客、貨運班機飛航路線皆未飛越烏克蘭及俄羅斯領空，航班均維持正常，然各主要航空公司相繼停航或減少歐洲航班，市場運能驟減，推升亞洲往返歐洲艙位需求，亦帶動市場運價提升。受戰事影響，各地救援物資運送需求湧現，本公司已增加歐線運能佈署，協助運送救援物資，包括醫療用品、食品、衛生用品及電子產品等。後續將密切觀察戰事演變，配合市場動態及相關物資運送需求，機動調整航網，以協助產業供應鏈及物資運送需求。

客運部分，本公司積極為後疫情時代旅運需求準備，同樣隨夏季班表逐步佈局，兩岸航線規劃松山-上海浦東、桃園-上海浦東增班，四月東南亞航線規劃新加坡、檳城增班，五月起東北亞航線為桃園-東京成田增班，並新增松山-東京羽田航班。長程航線部分，五月起溫哥華增為每週一班，六月起再新增紐約航線服務；歐洲航線四月起新增維也納航線服務。整體客運運能相較第一季將增加二至三成，華航將持續檢視各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。

華航

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