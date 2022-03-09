兩大案交屋 長虹2月營收年增22%

長虹建設（5534）今（9）日公告2月營收達1.49億元，較去年同期1.21億元增加22.8%；累計今年前兩月營收達29.76億元、年增3.5倍。長虹建設指出，2月在「長虹交響苑」、「長虹大鎮」交屋挹注下，推升單月營運成長。

長虹建設目前手中還有台北市潭美街的廠辦大樓「長虹雲端科技（WTO 14期）」半棟可售，該案為公司與皇昌營造共同投資興建；住宅部分，長虹建設手中總計有總銷7.62億元「政大首席」、20億元「帝璽」、10億元「新莊思源住宅」等。

另外廠辦方面也有總銷29億元「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」等四大案在今年完工，在今年營運可望有五大案挹注下，今年全年營運將重返正常軌道。

長虹建設董座李文造先前指出，目前房地產市場缺工問題還是很嚴重，加上建材成本高漲，以及台商回流資金充沛，這樣特殊的房市環境是很難讓房價下跌，但也形成「賣房子容易，買地困難，蓋房子更困難」的奇特現象。

李文造表示，今年房市有政府打炒房的影響，確實會讓市場部分投資客退場，依他觀察，現階段房市投資客大約占三成，不過整體來說，剛性需求買方也很強，這類自住需求的民眾就是長線持有，因此打房對市場影響不大。