儒鴻2月營收年增19.2% 陸續接第3季訂單

成衣廠儒鴻（1476）今（8）日公告2月營收，為7.72億元，月減24.6%，年增19.2%，今年前二月累計營收64.53億元，年增26.3%。

分析2月營收狀況，儒鴻表示，布料營收大於成一，且布料營收的成長速度也高於成衣。對於目前的接單狀況，儒鴻表示，第3季訂單也陸續接單，而因應訂單需求，公司在印尼的擴產計畫也持續進行中，其中第2期成衣擴廠預計在6、7月完工，後續還有第3期布廠擴廠計畫。

儒鴻指出，目前的原料供應沒有問題，隨著印尼第2期成衣廠投產後，將可提升印尼的生產比重，未來不排除與當地廠商增加合作。

儒鴻指出，目前東南亞產能已經恢復8、9成，客戶端因應需求，也有部分產品改由空運出貨，這部分增加的運費及成本也由客戶負責。

不過對於近期的俄烏戰爭，儒鴻也預期，若戰事繼續拉長，恐怕對世界景氣會有衝擊。

儒鴻今年新增的產能主要在印尼及越南，法人指出，儒鴻今年印尼廠第二期成衣廠計畫於今年中開出，且越南廠區在生產效率拉升下，產能亦將提升，預料儒鴻總產能將年增一成。而儒鴻今年上半年訂單已滿，平均接單量已較去年同期成長2位數，隨著布料及成衣代工報價上揚，營收成長幅度有望高於接單成長幅度。

儒鴻日前也公布2021年財報，每股稅後純益18.77元，創新高。同時儒鴻董事會也通過股利政策，每股預計將配發12元現金股利，亦創新高。儒鴻將在6月14日召開股東會。