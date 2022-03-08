快訊

美國將全面禁止俄國能源進口？外媒曝：拜登最快於今日宣布

傳美方又建議我蓋第二座長程預警雷達 空軍回應了

儒鴻2月營收年增19.2% 陸續接第3季訂單

經濟日報 / 記者李宜儒／台北即時報導

成衣廠儒鴻（1476）今（8）日公告2月營收，為7.72億元，月減24.6%，年增19.2%，今年前二月累計營收64.53億元，年增26.3%。

分析2月營收狀況，儒鴻表示，布料營收大於成一，且布料營收的成長速度也高於成衣。對於目前的接單狀況，儒鴻表示，第3季訂單也陸續接單，而因應訂單需求，公司在印尼的擴產計畫也持續進行中，其中第2期成衣擴廠預計在6、7月完工，後續還有第3期布廠擴廠計畫。

儒鴻指出，目前的原料供應沒有問題，隨著印尼第2期成衣廠投產後，將可提升印尼的生產比重，未來不排除與當地廠商增加合作。

儒鴻指出，目前東南亞產能已經恢復8、9成，客戶端因應需求，也有部分產品改由空運出貨，這部分增加的運費及成本也由客戶負責。

不過對於近期的俄烏戰爭，儒鴻也預期，若戰事繼續拉長，恐怕對世界景氣會有衝擊。

儒鴻今年新增的產能主要在印尼及越南，法人指出，儒鴻今年印尼廠第二期成衣廠計畫於今年中開出，且越南廠區在生產效率拉升下，產能亦將提升，預料儒鴻總產能將年增一成。而儒鴻今年上半年訂單已滿，平均接單量已較去年同期成長2位數，隨著布料及成衣代工報價上揚，營收成長幅度有望高於接單成長幅度。

儒鴻日前也公布2021年財報，每股稅後純益18.77元，創新高。同時儒鴻董事會也通過股利政策，每股預計將配發12元現金股利，亦創新高。儒鴻將在6月14日召開股東會。

儒鴻 營收 印尼

延伸閱讀

台股暴殺...存股族帳戶遭俄烏「制裁」 她驚問一句讓網友笑了

俄烏戰火持續 教育部與留俄53學生保持聯繫

俄烏戰爭加劇通膨疑慮 股匯債後市取決於五大發展

俄烏開戰2月CPI年增率2.36% 連7個月衝破2%通膨警戒線

相關新聞

難逃疫情衝擊首見全年虧損 王品宣布不發股利

王品集團公告2021年財報，全年合併營收172億元，受疫情重創，虧損達1億元，每股虧1.4元，將不配發股利，保留資金衝刺...

揚秦2月營收創歷史同期新高 炸鷄大獅海內外店數達70家

揚秦（2755）於今（8）日公布2月營收1.2億元，年增10.82%，月減21.44%。揚秦表示，2月份適逢農曆春節長假...

陸疫情升溫 麗豐-KY今年以來營收衰退近一成

麗豐-KY（4137）公告2月合併營收為2.66億元，為近一年的低點，累計1至2月合併營收6.23億元，年減9.97％。...

麗豐-KY 2月合併營收2.66億元 年增0.78％

麗豐-KY（4137）公布2022年2月合併營收為2.66億元，年增0.78％，因農曆春節假期影響、工作天數減少，加上廣...

前二月獲利 中信金EPS 0.71元

金控公司公布前二月獲利，受到俄烏2月開戰衝擊全球資本市場影響，部分金控公司面臨相關曝險部位提列損失，證券、銀行子公司則分...

國光生 2月營收年增24倍

國光生（4142）昨（7）日公告，2月自結營收2,990.1萬元，較去年同期成長2,489.9%，累計前二月自結營收3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。