亞泥去年EPS 4.7元 擬配發3.4元現金股利

亞泥（1102）今（8）日公告去年財報及股利政策，其中去年營收896.54億元，年增率17.2%，稅後純益150.68億元，年增率2.43%，每股稅後純益4.7元。亞泥董事會也決議每股將配發3.4元現金股利，以8日收盤價44.85元計算，現金殖利率為7.58%。

亞泥董事會也訂於6月29日召開股東會。

亞泥指出，台灣及大陸去年的水泥市場，其中大陸受到政策緊縮，營運相對穩定，至於國內市場因為台商回流，推升科技廠辦建案增加，加上房地產市場景氣回溫，市場狀況呈現價漲量增。

而去年的營運表現，亞泥則指出，獲利較2020年有小幅成長，主要是來自轉投資事業裕民航運（2606）的營運明顯成長，加上嘉惠電廠的獲利增加，讓整體的獲利較2020年成長。

展望今年，亞泥則認為，預期大陸市場跟去年應該差異有限，至於國內的市況應該還有小幅成長。

法人表示，大陸水泥市場近期有漲價動作，包括長三角、珠三角、西南及中南部地區水泥業者，在春節過後已陸續調漲價格，雖然漲幅不一，但漲價趨勢確立，主要因為水泥庫存量逐漸降低，加上中國各地工程在春節過後重新陸續開工，推升水泥需求回升。隨著大陸水泥市場景氣慢慢回溫，亞泥的整體營運也可望回升。