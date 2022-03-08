快訊

俄羅斯用盧布還債可行嗎？金管會說話了

開庭要求少年掌嘴...離譜法官晚上不想開庭拿交保交換 再被送監院

亞泥去年EPS 4.7元 擬配發3.4元現金股利

經濟日報 / 記者李宜儒/台北即時報導

亞泥（1102）今（8）日公告去年財報及股利政策，其中去年營收896.54億元，年增率17.2%，稅後純益150.68億元，年增率2.43%，每股稅後純益4.7元。亞泥董事會也決議每股將配發3.4元現金股利，以8日收盤價44.85元計算，現金殖利率為7.58%。

亞泥董事會也訂於6月29日召開股東會。

亞泥指出，台灣及大陸去年的水泥市場，其中大陸受到政策緊縮，營運相對穩定，至於國內市場因為台商回流，推升科技廠辦建案增加，加上房地產市場景氣回溫，市場狀況呈現價漲量增。

而去年的營運表現，亞泥則指出，獲利較2020年有小幅成長，主要是來自轉投資事業裕民航運（2606）的營運明顯成長，加上嘉惠電廠的獲利增加，讓整體的獲利較2020年成長。

展望今年，亞泥則認為，預期大陸市場跟去年應該差異有限，至於國內的市況應該還有小幅成長。

法人表示，大陸水泥市場近期有漲價動作，包括長三角、珠三角、西南及中南部地區水泥業者，在春節過後已陸續調漲價格，雖然漲幅不一，但漲價趨勢確立，主要因為水泥庫存量逐漸降低，加上中國各地工程在春節過後重新陸續開工，推升水泥需求回升。隨著大陸水泥市場景氣慢慢回溫，亞泥的整體營運也可望回升。

亞泥 漲價

延伸閱讀

鮮活果汁-KY去年EPS 20.94元 擬配發現金股利13元

大陸新增本土病例「175+330」 連兩日破500例、遍布16省

前二月獲利 中信金EPS 0.71元

元大證 前二月EPS 0.34元

相關新聞

難逃疫情衝擊首見全年虧損 王品宣布不發股利

王品集團公告2021年財報，全年合併營收172億元，受疫情重創，虧損達1億元，每股虧1.4元，將不配發股利，保留資金衝刺...

揚秦2月營收創歷史同期新高 炸鷄大獅海內外店數達70家

揚秦（2755）於今（8）日公布2月營收1.2億元，年增10.82%，月減21.44%。揚秦表示，2月份適逢農曆春節長假...

陸疫情升溫 麗豐-KY今年以來營收衰退近一成

麗豐-KY（4137）公告2月合併營收為2.66億元，為近一年的低點，累計1至2月合併營收6.23億元，年減9.97％。...

麗豐-KY 2月合併營收2.66億元 年增0.78％

麗豐-KY（4137）公布2022年2月合併營收為2.66億元，年增0.78％，因農曆春節假期影響、工作天數減少，加上廣...

前二月獲利 中信金EPS 0.71元

金控公司公布前二月獲利，受到俄烏2月開戰衝擊全球資本市場影響，部分金控公司面臨相關曝險部位提列損失，證券、銀行子公司則分...

國光生 2月營收年增24倍

國光生（4142）昨（7）日公告，2月自結營收2,990.1萬元，較去年同期成長2,489.9%，累計前二月自結營收3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。