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國人買新興市場或東歐基金 未來不再有俄羅斯

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

投信投顧公會理事長張錫說，目前投信基金對俄羅斯部位已不建立新部位，「把俄羅斯鎖住」，連ETF也會將俄羅斯剔除指數成分股，舊有部位因有流動性問題，將會等市況好再慢慢出清。

張錫說，目前台灣沒有以俄羅斯為主的基金，都是新興市場或是東歐基金等相關，未來會把俄羅斯剔除，改投資其他地區。

至於境外基金透過總代理來台銷售部分，他也說，目前考慮流動性問題，境外基金已暫停投資人申贖，未來考慮風險日益高漲下，不會再引入這樣的基金來台銷售。

證期局長張振山說，戰爭是涵蓋在ESG的Social（社會）中，不只僅有兩性平等、勞工權益保障，戰爭也涵蓋其中，過去有投信基金投資到大陸工業軍事武器等企業，目前為符合ESG，都已降到零。

俄羅斯 境外基金

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