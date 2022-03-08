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上曜今年兩大案入帳 法人估營運轉強

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

上曜建設（1316）今（8）日公告去年年報，公司去年營收達10.35億元，較前年12.36億元減少16.2%，毛利率達19.2%，稅後虧損0.85億元，低於前年獲利0.32億元，每股淨虧0.5元。

法人表示，上曜今年在「湖美帝璟」、「梅菲爾」等建案完工入帳下，今年營運將優於去年表現。

上曜董事會決議不配發去年下半年股利，董事會並同步決議在今年5月27日舉行股東常會。

上曜指出，去年因總銷48億元「湖美帝璟」、總銷14億元「梅菲爾」兩大案未能在去年入帳、挹注營運，因此去年全年呈現稅後虧損0.85億元，低於前年獲利0.32億元，每股淨虧0.5元。

展望今年，上曜將有兩大新案入帳，其中總銷14億元「梅菲爾」預計第1季底開始交屋入帳，公司營運將擺脫去年虧損陰霾。

另外總銷48億元「湖美帝璟」在預售時已售約10億元，尚有38億元成屋餘屋可售，該案將在今年第3季公設完工後開賣，有助於推進下半年營運持續成長。

運將 毛利率

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