東聯去年EPS 1.07元 擬配發0.7元股息
EG廠東聯（1710）公布去年財報，每股稅後純益1.07元，較2020年由虧轉盈；董事會也決議，每股擬配發0.7元現金股利。公司並訂於6月9日召開股東常會。
東聯2021年營收274.81億元，年增率47%；稅後純益11.86億元，較2020年稅後純損12.85億元由虧轉盈，每股稅後純益1.07元，也優於2020年每股稅後純損1.22元。
東聯去年受到EG價格走升帶動，營運表現明顯改善，不過近期因為乙烯遠東區報價來到每公噸1,220美元，讓EG跟乙烯報價又出現負利差。法人指出，由於3月開始進入聚酯需求旺季，或有機會推升EG報價回升，縮小負利差。
東聯主要是利用環氧乙烷來生產乙二醇及特用化學品等產品，然而因為缺乏原料開發優勢，所以要找出更多應用來增加競爭力。目前東聯揚州廠及高雄廠2大廠區，其中高雄廠將65%的環氧乙烷用來生產乙二醇，剩下的35%則用來特用化學品，隨著第2波特化材料建廠計畫完成後，生產乙二醇的比重降到45%，將生產特用化學品的比重則拉升至55%。
另外東聯也積極搶進電子級二氧化碳領域，其中已成功開發電子級二氧化碳，純度達99.9999%，公司目標將搶攻5奈米以下先進高階製程供應鏈。
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