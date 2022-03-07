客戶拉貨 美喆-KY 2月營收創歷年同期新高

美喆-KY（8466）指出，雖然2月因農曆春節影響、工作天數短少，不過在下游客戶訂單保持不錯出貨動能，讓單月營收達2.66億元、年增68.2%，再創歷年同期新高。

美喆-KY表示，公司持續擴大全球業務接單表現，提升LVT（Luxury Vinyl Tile）及SPC（Stone Plastic Composite石塑地板）產品之市場滲透率，其中歐洲地區銷售已呈現連續六個月成長，因此進一步推升單月營收表現強勁。

展望2022年首季營運，美喆-KY表示，從目前手中訂單來看，對首季營運持樂觀看法，公司將持續深化美洲、歐洲地區外銷代工業務訂單，另外為提高美喆-KY在全球市場競爭力，接下來也將透過加強原物料採購策略，進一步做到降低成本劇烈波動的影響，達到避險的目的。