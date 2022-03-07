全球最大鏈條供應商桂盟 8日上市掛牌

全球最大鏈條供應商桂盟國際（5306）3月8日上櫃轉上市掛牌。2021年全球雖壟罩於新冠肺炎疫情下，受惠於通勤型態改變、歐美運動需求提升及公司經營團隊努力之下，桂盟2021年營收達77.5億元，已連續3年創下歷史新高，前三季稅後淨利為14.9億元，EPS為11.82元，同創歷史新高。展望未來，桂盟也已擘畫發展藍圖，以「強化今日核心」及「培育明日之星」的兩大方針，持續穩健增長。

桂盟成立於1977年，深耕鏈條生產四十餘年，目前已是全球最大的鏈條供應商，更在自行車產業領域上，市占率全球第一。桂盟在全球擁有擁有11座工廠及16間銷售公司，透過工廠間生產相互支援，及除台灣外，於中國大陸、越南、印尼、荷蘭及美國之多國服務據點，並向下建立了綿密的服務網絡。桂盟的產品透過超過13種語言在全球超過150個國家進行銷售，為客戶提供零時差、零隔閡的即時服務，並可即時掌握市場資訊，也與客戶形成了緊密合作關係。

桂盟的產品可應用於自行車、機車、汽車以及車庫門開門機系統，主要客戶包含了SHIMANO、巨大、美利達及本田等國際知名企業。目前桂盟除了在自行車組車市場上市占率位居第一，在歐美自行車補修市場佔有率與品牌知名度也是年年增長；隨著電動自行車的興起，桂盟致力研發電動自行車專用鏈條、齒盤，與各大廠牌中驅馬達傳動系統均能高度相容，成為另一個未來成長動能。在新冠疫情下，桂盟更是投入AR擴增實境以及VR虛擬實境的開發，期望突破傳統模式的限制，創新過往的合作體驗與通路型態，全力打造更友善的互動環境。

鏈條生產過往給人黑手產業之印象，但桂盟透過精實管理以及核心技術之不斷突破，打破黑手產業給人低毛利刻板印象。桂盟透過「新材質」、「高精度沖壓模具」與「特殊熱處理技術」之綜合運用，搭配特殊的結構設計與特殊熱處理技術，使得鏈條在大幅降低重量的同時，仍可保有高強度、高剛性、高安全性以及高壽命。另外其鏈條中特殊的雙橋型凹槽設計可與大多數的自行車傳動系統相容，再加上鏈條必須在不同變速系統之間有良好的轉換與搭配，成就其鏈條的獨特競爭力。也因此，桂盟的毛利率高達46%以上，媲美IC設計行業。

桂盟未來發展藍圖，落實發展的主要工作包括「強化今日核心」，以及「培育明日之星」。「強化今日核心」的目標是把生產、行銷、研發等面向的綜合競爭力，發揮到極致，透過產品組合最佳化、通路優化、生產高效化等策略，帶動獲利成長。「培育明日之星」，則是桂盟已把鏈條做到產業界第一名，但諸如皮帶傳動、軸傳動、齒輪傳動等科技，未來都可能取代現在的鏈條傳動方式，而所謂「培育明日之星」，就是對前述科技，進行投資、育成。「因應自行車未來的發展離不開電動化和智能化，於是桂盟也針對上述產業趨勢進行了佈局，無論是「鏈傳動關聯」、「其他替代傳動系統」、「e系統」和「i系統」很快的就會成為桂盟業績與獲利增長的尖兵。