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貨櫃重回榮景？ 長榮午盤一度攻上162.5元

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
貨櫃三雄今（3）日同步上漲，長榮（2603）午盤急拉，一度攻上162.5元。聯合報系資料照
貨櫃三雄今（3）日同步上漲，長榮（2603）午盤急拉，一度攻上162.5元。聯合報系資料照

貨櫃三雄今（3）日同步上漲，長榮（2603）午盤急拉，一度攻上162.5元，陽明（2609）、萬海（2615）各有逾4%、2%的漲幅，帶動盤中航運指數漲幅達4%，成交比重來到26.3%。

俄烏戰爭使海運運力下降、塞港問題更嚴重，可能造成運費進一步上揚。全球最大貨櫃輪業者馬士基表示，由於多國海關檢查所有運往及來自俄羅斯的貨物，已使許多港口出現壅塞。

業界表示，全球航運業因為疫情，原本就人力不足，現在恐因烏俄戰事使勞動力緊缺的問題更加浮上台面。目前已知道馬士基及赫伯羅特海運的船舶員都大量使用俄烏的船員，船員可能面臨不足，將使貨櫃運輸降低，可能繼續推升運價上漲；亞洲的航商使用這兩地的海事人員較少，短期內受到衝擊較少，有機會在市場大好時，搶攻商機。

對於市場展望，2022年球貨櫃輪市場展望依舊樂觀，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長為4.0%，2022年預估需求成長為5.9%；2023年預估供給成長為8.3%，2023年預估需求成長為4.7%。

俄羅斯 疫情

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