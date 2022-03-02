航運股抗跌 貨櫃、陸運領漲空運走弱

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周二收跌，台股今（2）日17,864.11點開盤，下跌34.14點，航運股占大盤成交比重近3成，成為抗跌指標之一，由貨櫃股領軍，長榮（2603）續創去年7月底以來高價，中櫃（2613）、志信（2611）亮燈漲停鎖死，追價買單都超過1.7萬張，但航空股華航（2610）、長榮航（2618）則是下跌。

美股周二下跌，道瓊指數下跌597.65點、跌幅1.76%；那斯達克指數下跌1.59%；標準500指數下跌1.55%；費半指數下跌3.64%；台股早盤再面臨壓力，指數開低走低，盤中跌幅逾百點，航運股漲幅僅次於油電燃料、鋼鐵股，盤中漲幅出現縮小情況。

貨櫃三雄為多頭領軍指標，長榮以150元小跌開出後翻紅，一度拉升至154元，再創波段高點，盤中漲幅1.66%，成交量居冠；陽明（2609）也是開低翻紅，盤中漲幅0.41%；萬海（2615）開平震盪，盤中漲幅0.51%。

貨櫃股之外，中櫃及志信則是開高走高衝上漲停鎖死，中櫃32.45元開高後衝上漲停35.05元，漲停及市價排隊買單達17,013張；志信以22.25元開出後攻上漲停24.2元，漲停及市價排隊買單達17,920張；榮運（2607）盤中漲幅逾半根停板。

海陸運上漲，航空股則是下跌，華航盤中跌幅1.96%，長榮航盤中跌幅1.86%，成交量居第二。

漲停 長榮航

延伸閱讀

運輸拉緊報 供應鏈緊張

台指期 外資減碼空單

外資今買超長榮27,174張 股價創去年7月底來高點

陸海空運齊漲 航運股盤中漲幅領先、航空股再高飛

相關新聞

研華：俄羅斯曝險金額低 占比約僅1%

全球工業電腦龍頭研華（2395）在俄羅斯設有分公司，該公司綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙今（2）日表示，該國家去年營收...

遞延訂單出貨 聚陽2月營收創同期新高

成衣大廠聚陽（1477）今（2）日公布2月營收，儘管工作天數因為農曆春節的減少，但是遞延訂單持續出貨，讓聚陽2月營收仍在...

研華完成擴廠三成計畫 產能利用率近滿載

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（2）日舉辦法說會，產能部分，研華指出，擴廠三成的計畫已完成，產能利用率亦近滿載...

上銀總裁卓永財 申讓4,000張上銀股

傳動與控制科技大廠上銀集團總裁卓永財昨（1）日一口氣申讓4,000張上銀股票給大銀投資，這項巨額逐筆交易申讓後，卓永財個...

東元 攻電動車 邁步

全球電動車市場商機龐大，其中動力系統更是電動車的心臟，成為有意發展電動車大廠的兵家必爭之地，東元（1504）是國內主要發...

美時 兩癌藥獲菲國藥證

跨國特殊學名藥廠美時（1795）昨（1）日宣布，旗下兩大重磅癌症用藥Lenalidomide（Revlimid）及Gef...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。