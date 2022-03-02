航運股抗跌 貨櫃、陸運領漲空運走弱

美股周二收跌，台股今（2）日17,864.11點開盤，下跌34.14點，航運股占大盤成交比重近3成，成為抗跌指標之一，由貨櫃股領軍，長榮（2603）續創去年7月底以來高價，中櫃（2613）、志信（2611）亮燈漲停鎖死，追價買單都超過1.7萬張，但航空股華航（2610）、長榮航（2618）則是下跌。

美股周二下跌，道瓊指數下跌597.65點、跌幅1.76%；那斯達克指數下跌1.59%；標準500指數下跌1.55%；費半指數下跌3.64%；台股早盤再面臨壓力，指數開低走低，盤中跌幅逾百點，航運股漲幅僅次於油電燃料、鋼鐵股，盤中漲幅出現縮小情況。

貨櫃三雄為多頭領軍指標，長榮以150元小跌開出後翻紅，一度拉升至154元，再創波段高點，盤中漲幅1.66%，成交量居冠；陽明（2609）也是開低翻紅，盤中漲幅0.41%；萬海（2615）開平震盪，盤中漲幅0.51%。

貨櫃股之外，中櫃及志信則是開高走高衝上漲停鎖死，中櫃32.45元開高後衝上漲停35.05元，漲停及市價排隊買單達17,013張；志信以22.25元開出後攻上漲停24.2元，漲停及市價排隊買單達17,920張；榮運（2607）盤中漲幅逾半根停板。

海陸運上漲，航空股則是下跌，華航盤中跌幅1.96%，長榮航盤中跌幅1.86%，成交量居第二。