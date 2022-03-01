聽新聞
test
0:00 / 0:00
高殖利率護身 中鋼跳空大漲逾5%率領鋼鐵人上衝
鎳價維持高檔，鋼價看漲，加上中鋼（2002）（25）日公布現金股利利多，鋼鐵族群今（1）日勢不可擋，佳大（2033）、新鋼（2032）、志聯（2024）盤中攻上漲停，鋼鐵指數盤中漲幅3.94%。
今鋼鐵族群續強，除新鋼等攻上漲停，海光（2038）、彰源（2030）、中鋼盤中也有超過5%的漲幅，其中中鋼因為現金股利利多，股價直接以38元跳空開高，早盤漲幅一度衝逾6%。
中鋼發布股利分派，現金股利每股配3.1元，以今盤中高點計算，現金殖利率仍高達8%。中鋼去年營收4,683.27億元，年增48.78%，營業毛利953.14億元，營業利益797.57億元，歸屬於母公司業主淨利620.53億元，每股純益4.02元。
俄羅斯對烏克蘭開戰，由於俄、烏二國在鎳、鈀材等特殊材料供應扮演重要角色，全球原物料供應將更吃緊，業內人士評估影響鋼鐵產銷達1億公噸，將推漲鋼價等國際原物料行情，國內鋼廠反而因此受惠。
鋼市專家表示，俄羅斯是全球第五大粗鋼產國、2021年產量7,600萬公噸；烏克蘭去年年產2,140萬公噸、全球排名14。兩大產鋼國軍事衝突將影響鋼鐵產銷達1億公噸，國際鋼市一定會受到波動。
專家指出，俄烏戰爭導致西方國家對俄羅斯實施經濟制裁措施，將會推高國際能源和原物料產品價格，IMF示警國際性通貨膨脹隱憂可能加大，目前國際鋼鐵報價正醞釀一股上漲氣氛，上游以及外銷鋼廠可望受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言