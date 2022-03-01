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高殖利率護身 中鋼跳空大漲逾5%率領鋼鐵人上衝

經濟日報 / 記者馬琬淳／台北即時報導
中鋼發布股利分派，現金股利每股配3.1元。（本報系資料庫）
中鋼發布股利分派，現金股利每股配3.1元。（本報系資料庫）

鎳價維持高檔，鋼價看漲，加上中鋼（2002）（25）日公布現金股利利多，鋼鐵族群今（1）日勢不可擋，佳大（2033）、新鋼（2032）、志聯（2024）盤中攻上漲停，鋼鐵指數盤中漲幅3.94%。

今鋼鐵族群續強，除新鋼等攻上漲停，海光（2038）、彰源（2030）、中鋼盤中也有超過5%的漲幅，其中中鋼因為現金股利利多，股價直接以38元跳空開高，早盤漲幅一度衝逾6%。

中鋼發布股利分派，現金股利每股配3.1元，以今盤中高點計算，現金殖利率仍高達8%。中鋼去年營收4,683.27億元，年增48.78%，營業毛利953.14億元，營業利益797.57億元，歸屬於母公司業主淨利620.53億元，每股純益4.02元。

俄羅斯對烏克蘭開戰，由於俄、烏二國在鎳、鈀材等特殊材料供應扮演重要角色，全球原物料供應將更吃緊，業內人士評估影響鋼鐵產銷達1億公噸，將推漲鋼價等國際原物料行情，國內鋼廠反而因此受惠。

鋼市專家表示，俄羅斯是全球第五大粗鋼產國、2021年產量7,600萬公噸；烏克蘭去年年產2,140萬公噸、全球排名14。兩大產鋼國軍事衝突將影響鋼鐵產銷達1億公噸，國際鋼市一定會受到波動。

專家指出，俄烏戰爭導致西方國家對俄羅斯實施經濟制裁措施，將會推高國際能源和原物料產品價格，IMF示警國際性通貨膨脹隱憂可能加大，目前國際鋼鐵報價正醞釀一股上漲氣氛，上游以及外銷鋼廠可望受惠。

鋼鐵 中鋼

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