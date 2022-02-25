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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

國產去年EPS 2.42元 擬配現金股利1.8元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）公布去年財報，合併營收218.02億元，稅後淨利29.33億元，每股盈餘（EPS）2.42元，董事會通過擬配發現金股利1.8元。國產建材實業表示，無論是獲利、EPS以及股利配發，均創下歷史新高。

國產表示，帶動去年獲利成長動能來自混凝土本業價量齊揚，銷量656萬立方米，年增3.3%，平均單價也成長8.8%至2,450元，國產預拌混凝土去年毛利成長了9.7億元，但是去年因新增了所得稅支出，致去年本業獲利成長幅度降至3.76億元，其餘業外轉投資獲利表現與前年比持平。

整體而言，國產去年全年稅後淨利29.33億元，年增近15％，去年EPS 2.42元，年增也有27％。董事會昨日通過高股利分配案，決定配發每股1.8元現金股利，較去年的1.5元再度增加，配發率約75％，按昨日收盤價26.4元推估，現金殖利率約6.8％左右，均創歷年來最高。

展望今年，國產去年處分的高雄悅誠廣場持份土地23.5億元，貢獻了EPS約1.37元，直到今年1月入帳，為今年首季重要獲利成長動能。在本業方面，第1季受限農曆春節及連日多雨影響，預拌混凝土業績表現持平，自第2季起將穩健成長，在下半年銷售旺季來臨後，公司本業將全面衝刺業績。

國產指出，近年來科技擴廠、台商回流建廠的趨勢，一發不可收拾，在全球市場強勁的需求下，科技大廠大興土木，一年比一年旺盛，連帶影響的科技群聚效應，帶動相關產業鍊眾多公司，也如一波波不斷宣布購地與舉辦動工典禮。

展望未來，由於台商回流、科技業建廠需求、地產建案開工率提升、當地政府推動老屋重建的獎勵方案、還有前瞻建設工程等帶動，如今年政府公共建設總支出達到5,448億元的歷年次高規模，使得營建榮景非常暢旺、混凝土需求持續攀高。

國產目前在手的高端混凝土庫存訂單不斷累積增加，預期今年在本業持續穩健成長、加上售出高雄土地今年入帳等業外挹注，營運前景與營利動能皆相當樂觀看好。

股利

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