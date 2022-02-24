快訊

「生要見人 死要見屍」 逆孫阮哲夫被控殺阿嬤判無罪

富邦媒早盤股價一度失守千元大關 今年來市值蒸發千億

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

國內電商龍頭富邦媒（8454）在地緣政治動盪下，高本益比持續受到修正壓力，今（24）日早盤跌破千元大關，股價來到975元，跌幅近3%，累計富邦媒今年以來股價下跌四成，市值也從去年底的2957.5億元一路下滑到1774億元，不到兩個月的時間，市值蒸發逾千億。

法人表示，國內疫情趨緩，可望逐漸開放迎向正常生活，加上去年三級警戒期間，電商業績高基期影響，將使電商業績成長動能放緩，以富邦媒為例，去年營收成長逾三成，但今年預估成長幅度約達兩成。隨著後疫情時代電商成長紅利退去，本益比也面臨修正壓力。

富邦媒去年堪稱疫情期間的黑馬股，去年股價上漲近千元，漲幅155%，股價還一度飆上2190元，寫下歷史新高。以去年底股價1625元計算，市值有近3,000億元的水準，不過，今年以來，由於市場認為，疫情退燒後電商的銷售環境相對不利，使富邦媒本益比持續受到修正壓力，法人去年一度給予富邦媒70倍的本益比，如今本益比不到50倍。

富邦媒去年合併稅前純益40.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8%。展望今年，富邦媒表示，將持續深化會員服務力，包括持續擴展momo幣使用場景，壯大momo幣生態系，也會加速物流佈建的腳步，以及數據賦能持續優化服務等。

此外，富邦媒去年站上已集結超過340萬件商品，合作品牌數已突破2萬，今年第3季可望推出生鮮食品外送服務，由於生鮮食品是日頻率採購商品，有利採購次數持續提升。在倉儲規劃上，也將以擘劃短鏈物流為重點發展策略，將積極投入全台倉儲基礎建設，以提升整體物流效能與應變實力。

富邦媒 電商

延伸閱讀

毒品混裝益生飲 電商疫情收入差賣K被逮

俄烏緊張高本益比股先砍！富邦媒跌停 創9個月新低價

EPS天王耀眼 多頭先鋒

這坨是棉花糖還是麻荖？比熊犬擁「雲朵白毛」被說太胖鑽主人懷裡討拍

相關新聞

富邦媒早盤股價一度失守千元大關 今年來市值蒸發千億

國內電商龍頭富邦媒（8454）在地緣政治動盪下，高本益比持續受到修正壓力，今（24）日早盤跌破千元大關，股價來到975元...

券商元月獲利 減八成

台股元月震盪劇烈，加上適逢農曆春節，交易天數減少，使得券商獲利大幅縮水。根據臺灣證券交易所統計，元月全體證券商單月稅後純...

商辦需求熱 營建股利多

2021年整體經濟發展佳、企業營運穩定，全年商用不動產交易金額較2020年成長逾一成，並在去年第4季商辦租賃市場維持平穩...

油價揚 台塑化利差擴大

油價因近期國際政經局勢緊繃而創近七年新高，每桶進逼100美元大關，在油價拉漲下，三大石化基本原料行情正進一步上攻，近一周...

雄獅推頂級國旅 超人氣

疫情趨緩，國際旅遊蓄勢待發、頂級國旅先攻，旅行社龍頭雄獅旅遊（2731）近日推出觀光列車「鳴日廚房」昨（23）日上午10...

勝一 去年每股賺8.08元

溶劑大廠勝一（1773）昨（23）日公布去年財報，受益油價走高帶動工業級客戶群拉貨和調漲價格，以及半導體客戶群需求暢旺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。