富邦媒早盤股價一度失守千元大關 今年來市值蒸發千億

國內電商龍頭富邦媒（8454）在地緣政治動盪下，高本益比持續受到修正壓力，今（24）日早盤跌破千元大關，股價來到975元，跌幅近3%，累計富邦媒今年以來股價下跌四成，市值也從去年底的2957.5億元一路下滑到1774億元，不到兩個月的時間，市值蒸發逾千億。

法人表示，國內疫情趨緩，可望逐漸開放迎向正常生活，加上去年三級警戒期間，電商業績高基期影響，將使電商業績成長動能放緩，以富邦媒為例，去年營收成長逾三成，但今年預估成長幅度約達兩成。隨著後疫情時代電商成長紅利退去，本益比也面臨修正壓力。

富邦媒去年堪稱疫情期間的黑馬股，去年股價上漲近千元，漲幅155%，股價還一度飆上2190元，寫下歷史新高。以去年底股價1625元計算，市值有近3,000億元的水準，不過，今年以來，由於市場認為，疫情退燒後電商的銷售環境相對不利，使富邦媒本益比持續受到修正壓力，法人去年一度給予富邦媒70倍的本益比，如今本益比不到50倍。

富邦媒去年合併稅前純益40.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8%。展望今年，富邦媒表示，將持續深化會員服務力，包括持續擴展momo幣使用場景，壯大momo幣生態系，也會加速物流佈建的腳步，以及數據賦能持續優化服務等。

此外，富邦媒去年站上已集結超過340萬件商品，合作品牌數已突破2萬，今年第3季可望推出生鮮食品外送服務，由於生鮮食品是日頻率採購商品，有利採購次數持續提升。在倉儲規劃上，也將以擘劃短鏈物流為重點發展策略，將積極投入全台倉儲基礎建設，以提升整體物流效能與應變實力。