航海王領軍 海運、散裝、航空同步漲

冬奧結束、鋼鐵需求回升，加上俄烏緊張局勢，散裝原物料運價指標波羅的海綜合指數BDI連續三日急漲，航運股今（23）日幾乎是全面上漲的表現，成為領軍台股反彈的重要指標，貨櫃三雄、散裝股齊漲，航空股部分，華航（2610）上揚，但長榮航（2618）則是小跌，航海王啟動攻勢，占大盤成交比重逾3成，早盤類股漲幅一度逾3%。

BDI近期急漲，昨日收在2,148點，上漲103點，漲至近月來的高點，另外，BCI 、BPI、BSI也是上漲，航運股今日表現強勢，除了盤面上志信（2611）、中櫃（2613）亮燈漲停，貨櫃三雄長榮、陽明（2609）、萬海（2615）強漲，漲幅逾2%，萬海漲勢更強，航空股則是一漲一跌，華航盤中上漲0.7%，長榮航跌幅1.06%。

散裝族群也是強漲攻勢，四維航（5608）漲幅逾4%，新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）漲幅都超過2%；成交量部分，個股成交量前四大都是航運股，長榮航居成交量冠軍，但股價下跌，華航居次，成交量第三大則是長榮，榮運（2607）居第四大。