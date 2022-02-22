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市場大好 長榮海運子公司配發股利亮眼

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

全球海運市場都很好，長榮海運（2603）今天代兩家100%轉投資的子公司青標海運及Peony Investment公告，將配發股利高達4.5億美元；不過，由於都是長榮海100%持有的子公司，這些金額早就已經顯現在合併報表。

全球海運市場大好，長榮海運旗下的子公司陸續公布的股利數字也很亮麗，子公司Peony Investment S.A發放股利金額為4.5億美元，折算台幣約126億元。孫公司青標海運則發放股利3.5億美元，折算台幣為98億元。

長榮海運在認列時，必須扣除各公司股權重複計算，實質長榮海運認列的金額為4.5億美元，也因為兩家都是100%的投資公司，所以這些獲利金額早就在顯現在合併報表中。

長榮海運 股利

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