華新去年獲利創高 配發現金股利1.6元

華新麗華（1605）今（22）日公布2021年第4季財報，去年電線電纜、不銹鋼與資源事業銷量與獲利良好，加上美國太陽能與轉投資認列挹注，全年營收達1566.64億元，年增39%，創5年新高，去年稅後純益達146.42億元，年增翻一倍，達118.8%，創40年來最高，每股純益（EPS）4.27元，創歷年第3高，董事會通過每股配發現金股利1.6元，現金殖利率達5.6%。

華新今決議，將於5月13日召開股東會。

華新法說會指出，不銹鋼事業，去年表現亮眼，第4季與第3季獲利持平，電線電纜事業部分，第4季較第3季略為成長，主要因去年底工程案收入，整體而言，表現也優於前年(2020年)。

表現突出的資源事業群，鎳鐵廠部分，產量第4季較第3季增一倍，華新2020年在印尼青山工業區興建4條產線，年產3.6萬噸鎳金屬，去年4條鎳金屬生產線已全數開出，第4季產能約7000噸，約為7成的產能，主要受到去年自有電廠還沒辦法發電，以及園區限電的關係，所以第4季雖然已經正常產線可以生產，但是沒辦法滿產的生產，但在今年底電廠全數量產後，預期2022年鎳鐵廠部分，都能維持滿載的生產，整個產量應會有所成長，預期今年第1季也會較去年第4季有所成長，營收規模持續擴大。

華新表示，由於2022年國際情勢變動，造成供應鏈不穩定，對於台灣整體供應鏈是稍微有利的情況，加上鎳價居高不下、電動車需求暢旺下，整體仍會維持高檔，另，在大陸方面，對於不銹鋼產能的控制，因為碳中和議題持續，不銹鋼跟資源事業群，今年營收可望維持不錯穩定獲利表現。

至於今年台灣擴廠計畫，楊梅電線電纜廠投資已經動工，目前台灣產能約一年3萬多噸，未來新增產能可較目前多50％，預期明年下半年後量產，因此2024年才會看到量產助益。

大陸山東煙台擴建部分，不鏽鋼廠擴建案今年已動工興建廠房，主要是在延伸產品線的投資，因朝高質化產品發展，產量增加有限，所以在產品組合調整上面，會有明顯的改變及助益，預計今年底到明年初試車量產。

展望後市，國際銅價維持高檔，電力線纜及銅材售價看漲，加上美國拜登總統簽署3兆美元振興基建計畫、大陸高額建設開工，帶旺不銹鋼需求，華新今年合併營收可望再成長。