快訊

高中9月起早自習禁考試...教育部擴大禁令 國中小也適用

南僑元月EPS 0.37元 略低於去年同期

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

油脂與食品大廠南僑（1702）元月獲利受到原物料上漲影響，較去年同期下滑。自結1月營收18.09億，較去年同期增加3.53%，自結1月稅後損益9293萬元，年減10.81%，EPS 0.37元。

原料上漲的衝擊已開始顯現獲利上，受到全球的原油價格上漲，小麥等產品的價格也都全面走揚，已波及到南僑元月的各種生產成本，使得南僑元月營收成長、獲利下滑。

疫情中南僑去年獲利繳出亮麗成績單，國內疫情減緩後，第4季外出消費人口開始增加，受惠於各大餐飲業者營運都開始恢復正常，冷凍麵糰及烘焙用油業績會跟著攀升，自結2021年全年稅後盈餘為10.76億元，年增率達13.2%，每股稅後盈餘為4.34元，也比去年同期的3.84元成長。

南僑集團會長陳飛龍日前就表示，去年開始各行各業都面臨原物料上漲之苦，全球貨運塞港未解，進口商品供應鏈受阻，所有的成本反應都需要時間，南僑全面推動「烘焙餐飲化」及「餐飲烘焙化」運動，跨越業別、跨越侷限的具體作為，增加供應多樣美味產品，長期對南僑與客戶都會同步受益。

展望今年度，南僑轉投資事業今年還是相當期，包括中國大陸、泰國廠的營運表現還是相當可期，中國大陸受惠於中國大陸地區焙油脂需求量大，西點、麵包及糕點方面成長速度快，不斷拓展版圖提升大陸市場競爭力。泰國廠的嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長。

南僑 疫情 營收

延伸閱讀

法人喊買長榮、目標價375元 3月上旬股利行情發動

東陽自結1月稅前EPS 0.2元 盤中股價逆勢小漲

貿聯 今年EPS挑戰22元

國邑明天登錄興櫃

相關新聞

中鋼1月稅前盈餘54億元、年增52% 外資今狂買近4萬張

中鋼（2002）公告1月稅前盈餘54億元、年增52%，為史上同期最高；基本面亮眼，加上俄羅斯、烏克蘭關係劍拔弩張，激勵鋼...

長榮五虎獲利 挑戰3,600億

法人指出，長榮集團疫後有長榮航空作推進器，長榮航太穩坐後勤、長榮鋼鐵當支柱、長榮儲運穩步向前，今年集團市值站穩兆元大關並...

長榮海運 每股配息上看20元

長榮集團旗下各事業各領風騷，大哥長榮海運去年大賺，今年股利有望發逾千億元，旗下關係企業也將因持有海運的股權而各受其惠。法...

艾美特深圳廠 復工

小家電品牌艾美特-KY（1626）昨（20）日代大陸子公司艾美特電器（深圳）公告，配合當地政府復工管控政策規定，已於2月...

東台秀智造 七面向搶單

「TIMTOS x TMTS2022工具機聯展」將於今（21）日在南港展覽館登場，東台集團（4526）今年以「智慧製造」...

中租股利政策 法人關注

中租控股24日舉行法說會。自2018年賺逾一個股本、每股純益（EPS）突破10元起，中租控股2021年已是連續第四年賺逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。