南僑元月EPS 0.37元 略低於去年同期

油脂與食品大廠南僑（1702）元月獲利受到原物料上漲影響，較去年同期下滑。自結1月營收18.09億，較去年同期增加3.53%，自結1月稅後損益9293萬元，年減10.81%，EPS 0.37元。

原料上漲的衝擊已開始顯現獲利上，受到全球的原油價格上漲，小麥等產品的價格也都全面走揚，已波及到南僑元月的各種生產成本，使得南僑元月營收成長、獲利下滑。

疫情中南僑去年獲利繳出亮麗成績單，國內疫情減緩後，第4季外出消費人口開始增加，受惠於各大餐飲業者營運都開始恢復正常，冷凍麵糰及烘焙用油業績會跟著攀升，自結2021年全年稅後盈餘為10.76億元，年增率達13.2%，每股稅後盈餘為4.34元，也比去年同期的3.84元成長。

南僑集團會長陳飛龍日前就表示，去年開始各行各業都面臨原物料上漲之苦，全球貨運塞港未解，進口商品供應鏈受阻，所有的成本反應都需要時間，南僑全面推動「烘焙餐飲化」及「餐飲烘焙化」運動，跨越業別、跨越侷限的具體作為，增加供應多樣美味產品，長期對南僑與客戶都會同步受益。

展望今年度，南僑轉投資事業今年還是相當期，包括中國大陸、泰國廠的營運表現還是相當可期，中國大陸受惠於中國大陸地區焙油脂需求量大，西點、麵包及糕點方面成長速度快，不斷拓展版圖提升大陸市場競爭力。泰國廠的嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長。