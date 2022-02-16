華航受惠邊境開放 法人上調投資評等至買進

華航（2610）在法人圈考量2022年有望受惠台灣邊境管制放寬題材，獲利將超越2010年高峰水準等因素下，將投資建議上調至買進。

分析師表示，去年第1季因燃油價格提高、加上客貨運量下滑，航空公司單季獲利呈現虧損，華航單季稅後虧損10.19億元，每股稅後獲利（EPS）-0.17元；第2季由於受惠貨運價格調漲以及運量提升，本業已由虧轉盈，然因業外提列設備處分損失，單季稅後仍虧損3.43億元，稅後EPS-0.06元。

去年第3季儘管燃油成本回升，然受惠中國疫情干擾導致部分貨機航班減班，加上海運市場吃緊導致部分訂單由海運轉空運，帶動華航貨運價量俱揚，全季稅後獲利29.17億元，EPS為0.49元，單季營運由虧轉盈。

第4季進入傳統貨運旺季，在全球貨機運能未見明顯提升、加上海轉空效應持續發酵之下，貨運供需持續吃緊，支撐貨運價格續創新高，另考量公司派發年終獎金因素後，預估單季稅後獲利70.63億元，EPS有1.19元的水準。整體而言，在貨運營收帶動下，華航去年下半年營運將較上半年顯著轉佳，預估全年稅後獲利86億元，EPS約1.45元。

儘管新冠染疫人數持續增加，然全球邊境管制程度仍未有進一步緊縮，顯示在Omicron病毒逐漸流感化下，嚴格的邊境管制措施對於經濟造成的傷害可能開始大於對疫情控制帶來的效益，並隨疫苗施打率的普及，未來主要國家對邊境管制的鬆綁已是時勢所趨，有望為航空業客運量帶來復甦的曙光。

展望2022年，台灣放寬邊境管制將有利客運表現，而在海運塞港狀況於下半年舒緩的假設前提下，全年貨運價格將呈前高後低，預估華航稅後獲利183億元，EPS有3元的水準。