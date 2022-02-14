兩大案入帳 長虹1月營收增4.2倍

長虹建設（5534）今年1月營收達28.27億元，較去年同期大增4.2倍；長虹建設指出，受惠「長虹雲端科技」、「交響苑」兩大案入帳挹注，帶動單月營收創下2018年4月以來歷史次高紀錄。

長虹建設目前手中還有台北市潭美街的廠辦大樓「長虹雲端科技（WTO 14期）」半棟可售，該案為公司與皇昌營造共同投資興建；住宅部分，長虹建設手中總計有「政大首席」、「帝璽」、「新莊思源住宅」等，另外廠辦方面也有「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」等四大案在今年完工，在今年營運可望有五大案挹注下，今年全年營運將重返正常軌道。

長虹建設董座李文造先前指出，今年房市有政府打炒房的影響，確實會讓市場部分投資客退場，依他觀察，現階段房市投資客大約占三成，不過整體來說，剛性需求買方也很強，這類自住需求的民眾就是長線持有，因此打房對市場影響不大。

他分析，即使接下來房市恐會面臨升息問題，但利率也不過2%、不到3%，市場仍是低利環境，認為升息也不太會影響民眾購屋。