房市買氣熱 冠軍1月營收創近四年同期新高

冠軍建材（1806）1月營運持續維持相對高檔，單月營收達2.8億元、年增13.3%，創下近四年同期新高；冠軍表示，受惠國內房市交易熱絡，經銷客戶持續加速工程訂單出貨，再加上進口建材供應受船期、缺料及各國疫情影響導致交期不穩定，催生出國內建材需求量提升風潮，讓公司去年第4季至今營運持續維持好表現。

冠軍建材指出，看好今年房市買氣在自住客剛性買盤支撐，建商大舉推案力道將持續，有助於居家室內裝修市場表現，推升公司旗下整體磁磚產品業務訂單出貨及接單需求，因此樂觀看待今年整體市場。

冠軍建材表示，隨著單身人口增加、小家庭、少子化等社會結構型態轉變及高房價之衝擊，台灣居住方式朝「小宅化」趨勢發展，但民眾對於室內裝潢要求卻往精品宅邁進，在大尺寸磁磚可減少磚縫拼接，有效解決小宅空間侷促、讓房子視覺效果變大，有助於接下來公司在90 x 90及60 x 120大尺寸磁磚產品銷售。

冠軍建材指出，公司已在去年12月起陸續針對簽約建材行中的多家門市同步增設大板磁磚產品陳列，在行銷方向上也同步持續對室內設計師、工法施作泥作師傅、以及簽約的門市等舉辦培訓系列講座課程，力求集團旗下建材產品、銷售服務等面向創造差異化策略，創造旗下品牌、合作客戶、消費者等互惠多贏之局面。