鋼市續旺 燁輝、春雨1月營收成長
鋼市續旺，外銷單軋廠燁輝（2023）(2023)1月營收年增22%，主力扣件廠春雨（2012）年增7%；看好中鋼（2002）3月盤價上漲，鋼廠內外銷報價將跟進走揚，存貨價值提升，中長期看旺。
法人表示，燁輝是中鋼最大客戶，也是全球最大單一鍍面鋼廠，其1月營收76億元、年增22%，受惠外銷市場回溫，內銷接單穩健，加上轉投資義享天地、高雄萬豪酒店漸入佳境，燁輝價值受到注目，中長期看旺。
扣件線材大廠春雨1月自結合併營收9億元、年增7%，樂觀看待目前鋼市有三大利基。首先，下游客戶庫存持續去化，補庫存機會增大，屆時將為鋼鐵帶來買氣。其次，全球瀰漫通膨壓力，各項原物料及營運成本上升，鐵礦原料價格開始轉升，澳洲近三個月鐵礦原料價格由11月每公噸89.95美元上漲至2月149.95美元，漲幅達66%。
第三，產品價格看漲，農曆年後，國外鋼廠紛傳漲聲，大陸寶鋼及鞍鋼3月盤價大漲，日本最大鋼廠新日本製鐵傳出4月外銷報價大漲，及越南河靜鋼廠4月盤價每公噸漲90美元，國內部份鋼廠2月接連開出高盤，市場預期中鋼3月份內銷盤價看漲，都是好消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言