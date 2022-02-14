全宇-KY元月營收1.1億元 年增4.01%

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）公告2022年1月合併營收新台幣1.19億元（馬幣1,812萬元)，年增率4.01% (馬幣年增率10.87%)。

全宇的客戶以馬來西亞大型種植園為主，業務模式多以半年或一年期標案進行。全宇繼去年第4季開出上市以來同期營收高點6.75億後，預計今年第1季營運仍將呈現淡季不淡走勢。

在原料價格居高不下、勞動人力仍舊短缺的情況下，全宇的主力產品-生化複合肥料對種植園而言同時具有增加產量、減少施肥次數及預防病蟲害等功效，不僅可提升種植成效並減少人工成本，高漲的原料價格也縮小了化學肥料和生化複合肥料之間的價格差異，更進一步推升種植園的施用意願。

全宇目前已開出的標案顯示，今年度營收結構將有機會透過生化複合肥料比重的提升而優化。受匯率因素影響，今年1月營收與去年同期相較僅上升4.01%，但以功能性貨幣馬幣來，看營收成長幅度則達10.87%。

全宇自去年起即針對原物料價格上揚在進料及庫存管理上進行應對佈局，而肥料價格普遍亦因原物料價格的上漲而提升，在價格及市場需求雙揚的情況下，全宇樂觀看待第1季營運淡季不淡，上半年樂觀可期。