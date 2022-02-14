貨櫃三雄元月營收飆高 航海王齊揚、萬海漲逾半根停板

貨櫃三雄元月營收表現淡季不淡，同步創下歷史新高，台股今（14）日重挫，航海王成為多頭指標，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）齊漲，尤其是萬海早盤漲幅達6.1%，超過半根停板，航運股在貨櫃三雄齊漲下，類股占大盤成交比重達26.8%，早盤類股漲幅逾2%。

貨櫃三雄公布元月營收全面衝出歷史單月新高，長榮海運率先公布元月營收暴衝至 568.4億元，月增8.8%、年增99.9%，較去年同期幾乎翻倍，再創歷史新高；萬海、陽明在隨後公布元月營收也同創新高。

萬海首度衝破300億元大關達325.1億元，月增39.8%、年增140.0%，比去年9月創下的紀錄257.64億元，大增26.1%；陽明1月營收355.9億元，月增1.3%，較去年同期成長74%。

貨櫃三雄元月營收亮眼，激勵今日強漲表現，萬海以176元開高，一度拉升至185元，盤中漲幅6.1%，漲幅領先；長榮早盤以131.5元平盤開出，一度拉升至135.5元，盤中漲幅1.9%；陽明早盤以111.5元小開低後翻紅，一度拉升至115.5元，盤中漲幅2.23%。

航運股逆勢上漲，除了貨櫃三雄外，志信（2611）、台驊投控（2636）、慧洋-KY（2637）、台船（2208）等股盤中也是守在紅盤。