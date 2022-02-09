長榮航、華航迎客運復甦商機 盤中股價再衝高

虎年開盤以來，後疫情時代的航空客運商機再度成為市場矚目的焦點，國內航空、國際客源為主的觀光業者，期待轉機業務及商務客申請入境簽證規範放寬，隨著國際開始陸續開放解封，2022年將是華航（2610）、長榮航（2618）客運復甦元年，兩檔個股今（9）日股價再衝高。

泰國迎接後疫情時代的觀光商機，2月開始任何國籍的人，只要提供完整接種新冠疫苗的證明，即可入境，不需要被隔離，澳洲及歐洲部分國家也開始對施打兩劑疫苗國際旅客開放入境。華航今天盤中最高27.05元，漲幅達3%，長榮航空衝到28.8元，漲幅達5%。

華航、長榮航同步表示，持續關注市場動態，將視旅客需求及疫情狀況調整相關航班計畫，布局客運市場。法人則認為，國內的航空股今年營運題材豐富，除了貨運表現不錯外，還有客運復甦商機可期。

隨著國際許多國家開始放寬入境政策，航空專家指出，台灣優越的地理位置是北美飛往泰國主要轉機點之一，隨著泰國已經推動類「疫苗護照」邊境開放後，國內如果也能同步開放轉機，北美來台灣轉機的人口會增加，航空業者、桃園機場的免稅店業者，就有機會爭取到商機。

航空專家也進一步指出，轉機只要人流動線規劃得宜，跟國內的民眾接觸並不多，台灣自2021年5月19日開始暫停旅客來台轉機，迄今仍未開放，桃園機場持續冷清；反觀成田機場及仁川機場同樣是北美前往東南亞的重要轉機點，持續接受世界各地旅客前往轉機，一但旅客習慣後，台灣日後的轉機商機不免讓人擔憂一去不復返。

一位旅居韓國在仁川機場工作的民眾觀察到，雖仁川機場的旅客量不如疫情前，除了出入境的旅客外，有不少是轉機客，免稅店、機場內的餐廳持續營運，也有一定的人流，雖然有受到疫情的影響，但不致於受到重創。