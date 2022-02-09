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聚陽1月營收年增二成 法人估全年獲利維持成長

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

聚陽（1477）1月營收月減、年增，其中，受惠於訂單熱絡且越南廠區復工，順利帶動營收年成長二成；法人機構表示，預期聚陽上半年營運可維持在高檔，推動2022年獲利維持成長。聚陽1月營收28.58億元，年增19.99%、月減10.08%，符合法人預期。

分析師認為，聚陽1月營收受惠於訂單熱絡且越南廠區復工，順利帶動營收年成長，而聚陽目前訂單成長較多的品項是運動及休閒機能服飾，訂單能見度到第2季末，反映目前終端市場庫存備貨以因應未來消費的需求，預期上半年營運仍有不錯的表現。

此外，目前歐美各國對於新冠肺炎疫情的處理態度逐漸由對抗轉為共容，預期未來疫情帶來的衝擊將逐漸退去，人們將重新回到戶外活動，推升運動休閒服飾需求的成長，反應出目前品牌端的銷售量及訂單量表現都佳，可望推動運動休閒成衣的出貨成長，推動全年營運表現。

聚陽 營收

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