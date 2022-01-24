Omicron來襲 檢測股盤中齊揚、泰博帶頭漲

隨著Omicron確診人數增加， 本土疫情有捲土重來的跡象，點火盤面上檢測股股價表現，指標股泰博（4736）在買盤推升下來到197.5元，漲幅7%，重新挑戰站回200元大關，另外，ABC-KY（6598）、亞諾法（4133）盤中股價也有3%漲幅，興櫃股的萊鎂醫（6633）、 金萬林（6645）也見上漲。

Omicron疫情在全球延燒，法人表示，Omicron傳染力高、重症率低，疫情走向流感化，將增加市場對於檢測產品的需求，相關廠商皆接獲不少客戶陸續追加訂單，顯見這波疫情反撲不容小覷，未來無論是「新冠流感化」或「與病毒共存」，新冠檢測或將成為常態性需求。即便仍有部分新變種病毒疫情產生，但疫苗可明顯下降重症比例，預期未來快篩產品的銷售量將隨著疫情波動而起伏。

泰博近期因應國內外對抗原快篩試劑需求大量增加，已彈性調整產能及人力配置，因應急單需求。法人表示，泰博生產的新冠肺炎抗原快篩試片，目前出貨台灣，以及越南、泰國、菲律賓等東南亞國家。預估2022年新冠檢測產品銷量將隨著新疫情波動而起伏，血糖試片等產品維持平穩，但額/耳溫槍產品銷售將隨著市場需求被滿足下滑。

萊鎂醫也表示，近一季以來因新興變種病毒肆虐加上季節性因素，帶動新冠居家快篩試劑出貨，核酸快篩的市場需求可望再度提升。