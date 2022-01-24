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Omicron傳播鏈燒不停 餐飲、飯店股股價中箭

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
Omicron燒不停，不僅餐廳傳播鏈持續擴大，五星級飯店也爆出確診，使飯店餐飲業營運再度面臨挑戰，餐飲業龍頭王品（2727）盤中股價來到122.5元，跌幅逾3%。圖／聯合報系資料照片
Omicron燒不停，不僅餐廳傳播鏈持續擴大，五星級飯店也爆出確診，使飯店餐飲業營運再度面臨挑戰，餐飲業龍頭王品（2727）盤中股價來到122.5元，跌幅逾3%。圖／聯合報系資料照片

Omicron燒不停，不僅餐廳傳播鏈持續擴大，五星級飯店也爆出確診，使飯店餐飲業營運再度面臨挑戰，餐飲業龍頭王品（2727）盤中股價來到122.5元，跌幅逾3%，東台灣飯店股代表富野（2736）跌勢也擴大，盤中來到14元，跌幅6%。法人表示，Omicron已經有蔓延開來的跡象，加上傳染力強、潛伏期短的特性，餐飲與飯店業今年農曆年檔期業績恐受衝擊。

餐飲業者表示，由於上周六是補班日，因此業績下滑幅度較顯著，以周日來看，下滑幅度約10%，不過，近期開始出現一些退訂潮，或是將年菜改為外帶的訂單，顯示民眾對於較大規模的聚餐轉趨謹慎。對餐飲業而言，農曆年前後一向是業績旺季，疫情在此時延燒，雖然政府未禁止內用，但民眾可能減少外出用餐、取消聚餐，對業績影響也會持續擴散，恐將旺季不旺。

另外，疫情延燒到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，也讓度假型飯店今年農曆年業績增加不少變數。飯店業者表示，目前確診案例較多的地區，民眾取消住房的較多，其他未有案例的縣市，則相對不受影響。

富野表示，集團飯店主要在高雄、花蓮、台東，目前以高雄受到影響最為顯著，旗下各館原先初二到初五皆是滿房，高雄目前已有約兩成的訂單取消，但台東、花蓮因零確診，未受影響。

度假型飯店去年第4季普遍受惠國旅復甦，業績自谷底攀升，富野表示，去年11、12月業績都有很不錯的表現，原先農曆年應該可以繳出更亮麗的成績，不過，如今疫情來襲，也只能觀望疫情變化。

餐飲業 疫情 台東

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