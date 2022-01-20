鎳價飆上23,154美元、不銹鋼盤價看漲 鋼鐵股機會來了

銅價、鎳價帶領基本金屬上漲，鎳價上漲至23,154美元，漲幅4.9%，創2011年8月來的最高價位，在國際鎳價站穩每公噸2.2萬美元以上的情況下，不銹鋼兩大上游供應商唐榮（2035）、燁聯（9957）即將開出的2月盤價有機會調漲，鋼鐵股相對基期低，在原物料上漲題材加持下，今（20）日走強，尤以新鋼（2032）、彰源（2030）、大成鋼（2027）、運錩（2069）、燁輝（2023）等漲幅領先。

周三油價續漲創2014年10月以來最高價位之外，銅和鎳也率基本金屬上漲，倫敦金屬交易所的所有主要金屬都保持現貨溢價，表明市場供應吃緊，當地時間下午5:53，LME銅價上漲1.7%，結算價報每噸9,841.50美元；鎳價上漲4.9%至23,154美元，為2011年8月月以來的最高價位；錫價觸及歷史新高。

國際鎳價持續飆高，且站穩在每公噸2.2萬美元以上，唐榮、燁聯都以現貨鎳價的每月平均價格變化做為調整盤價的參考依據，如果短期內鎳價維持漲勢，業界預期將可望結束兩個月來的盤價跌勢，以開漲盤定調，2月盤價看漲，將可進一步挹注唐榮、燁聯的營運表現，同時下游加工業也將同步受惠。

法人預期，由於台商回台投資帶動廠房興建對不銹鋼配管需求增溫，加上資金回流也帶動國內民間住宅對不銹鋼構造用管和不銹鋼板材的需求增加，有助上下游今年加速去化庫存，整體出貨恢復成長動能。

台股今日下跌，鋼鐵股表現相對亮眼，鎳價、銅價上漲，不銹鋼盤價看漲，帶動相關個股的表現，彰源盤中漲幅逾2%，第一銅（2009）、官田鋼（2017）、燁輝、大成鋼、新鋼、運錩、中鴻（2014）等盤中漲幅都逾1%，中鋼（2002）也上漲，鋼鐵類股盤中漲幅0.62%。