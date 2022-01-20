快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

鎳價飆上23,154美元、不銹鋼盤價看漲 鋼鐵股機會來了

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

銅價、鎳價帶領基本金屬上漲，鎳價上漲至23,154美元，漲幅4.9%，創2011年8月來的最高價位，在國際鎳價站穩每公噸2.2萬美元以上的情況下，不銹鋼兩大上游供應商唐榮（2035）、燁聯（9957）即將開出的2月盤價有機會調漲，鋼鐵股相對基期低，在原物料上漲題材加持下，今（20）日走強，尤以新鋼（2032）、彰源（2030）、大成鋼（2027）、運錩（2069）、燁輝（2023）等漲幅領先。

周三油價續漲創2014年10月以來最高價位之外，銅和鎳也率基本金屬上漲，倫敦金屬交易所的所有主要金屬都保持現貨溢價，表明市場供應吃緊，當地時間下午5:53，LME銅價上漲1.7%，結算價報每噸9,841.50美元；鎳價上漲4.9%至23,154美元，為2011年8月月以來的最高價位；錫價觸及歷史新高。

國際鎳價持續飆高，且站穩在每公噸2.2萬美元以上，唐榮、燁聯都以現貨鎳價的每月平均價格變化做為調整盤價的參考依據，如果短期內鎳價維持漲勢，業界預期將可望結束兩個月來的盤價跌勢，以開漲盤定調，2月盤價看漲，將可進一步挹注唐榮、燁聯的營運表現，同時下游加工業也將同步受惠。

法人預期，由於台商回台投資帶動廠房興建對不銹鋼配管需求增溫，加上資金回流也帶動國內民間住宅對不銹鋼構造用管和不銹鋼板材的需求增加，有助上下游今年加速去化庫存，整體出貨恢復成長動能。

台股今日下跌，鋼鐵股表現相對亮眼，鎳價、銅價上漲，不銹鋼盤價看漲，帶動相關個股的表現，彰源盤中漲幅逾2%，第一銅（2009）、官田鋼（2017）、燁輝、大成鋼、新鋼、運錩、中鴻（2014）等盤中漲幅都逾1%，中鋼（2002）也上漲，鋼鐵類股盤中漲幅0.62%。

鎳價 不銹鋼

延伸閱讀

房價漲不停！近四分之一民眾認為還會漲10%

唐榮、燁聯 2月盤價看漲

鎳價漲至十年高峰 油價漲至11月來最高 金價持穩

高雄新市鎮產業領航 房市看漲 新成屋最有保障

相關新聞

券商好威 獲利衝破千億元

台股2021年量價齊揚，證券商「作夢也會笑」。臺灣證券交易所昨（19）日統計，全體證券商去年稅後純益突破千億元大關，達1...

台灣50明除息 配3.2元

擁有35萬受益人的元大台灣50（0050）預計明（21）日除息，此次每受益權單位將發放3.2元，3月4日發放配息，想參與...

南寶轉投資生技 報喜

化工廠斜槓生技又一家，南寶樹脂（4766）轉投資的明寶生物科技與南台科大合作研究發現，NP-816蟲草天然萃取物可降低肥...

裕日車多款新車上市助攻 今年銷量衝3萬輛

裕日車（2227）總經理蔡文榮昨（19）日表示，去年INFINITI QX55預售，今年配額已完售，再加上今年有多款新車...

統一斥資8.2億元 投資漳州統一生物科技有限公司

統一（1216）集團轉投資中國大陸中山地區的水產飼料廠，因為當地都市規劃進行遷廠，轉投資人民幣1900萬元，折算台幣8....

證交所：基勝-KY自3月3日起下市

臺灣證券交易所表示，基勝-KY（8427）依證交法第165條之1準用第145條規定，於股東臨時會中決議通過申請終止上市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。