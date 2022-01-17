西堤傳播鏈傳不停已23例確診 王品早盤跌近3%

桃園西堤餐廳群聚案累計已有23例確診，市場憂心對品牌造成負面影響，將使尾牙、春節業績受衝擊，使王品（2727）早盤股價來到122元，跌幅近3%。連帶餐飲新股聯發國際（2756）也跟著回檔，早盤跌幅逾5%。

餐飲業者表示，雖然本土疫情連環爆，但中央流行疫情指揮中心，並未指示要停辦尾牙，也尚未出現升三級的指令，以這個周末的客流量來看，僅桃園地區較受影響，不少餐廳仍是客滿。主要是目前是餐飲聚餐旺季，加上確診個案在北部、集中桃園，因此全台許多餐廳仍維持高朋滿座。

不過，有法人認為，接下來春節返鄉、旅遊恐導致疫情擴散與升溫，尤其西堤案證實了餐廳內用確定會傳染，如何減少服務過程中與人接觸所造成的風險，已非單純環境清消可以解決，接下來餐飲業將有一場硬戰要打，若主管機關無法成功防堵傳播鏈繼續延燒，則防疫升級的威脅將再起。

再者，以西堤一案來看，餐廳員工幾乎都進了隔離所，門店要復業面臨人手不足的問題，即便隔離期結束後復業，客人敢不敢上門又是另一問題，足見omicron 的高傳播力帶給餐飲業的考驗恐怕比去年更大，無法以舊思維應戰。