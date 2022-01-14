疫情燒到餐飲股！瓦城廚師確診 王品26員工進隔離所
國內疫情延燒到餐飲股，繼王品（2727）旗下西堤牛排中壢中山店一工讀生確診，據中央流行疫情指揮中心今（14）日公佈桃園機場感染事件，案17770為瓦城桃園中正店廚師。餐飲股兩大龍頭相繼有員工確診，使餐飲業人心惶惶。
瓦城（2729）今日表示，該同仁於1月12日出現身體不適症狀，即刻停班並自主前往醫院進行採檢，於1月13日確診。餐廳於1月13日接獲該通報後，已完成全面性消毒，暫停營業三天，並全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的隔離與自主健康管理。該店夥伴目前健康狀況良好，將持續進行夥伴關懷，提供自主健康管理衛教及必要之協助。
王品旗下西堤牛排中壢中山店一工讀生確診，王品表示，該店從昨日即閉店清消，目前該店26名同仁在隔離所，將隔離14天，門市至少將停業3日，後續視人力調配情形復業，目前就是全力安定同仁和家屬的心情。
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