快訊

新北增1確診！侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

疫情燒到餐飲股！瓦城廚師確診 王品26員工進隔離所

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

國內疫情延燒到餐飲股，繼王品（2727）旗下西堤牛排中壢中山店一工讀生確診，據中央流行疫情指揮中心今（14）日公佈桃園機場感染事件，案17770為瓦城桃園中正店廚師。餐飲股兩大龍頭相繼有員工確診，使餐飲業人心惶惶。

瓦城（2729）今日表示，該同仁於1月12日出現身體不適症狀，即刻停班並自主前往醫院進行採檢，於1月13日確診。餐廳於1月13日接獲該通報後，已完成全面性消毒，暫停營業三天，並全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的隔離與自主健康管理。該店夥伴目前健康狀況良好，將持續進行夥伴關懷，提供自主健康管理衛教及必要之協助。

王品旗下西堤牛排中壢中山店一工讀生確診，王品表示，該店從昨日即閉店清消，目前該店26名同仁在隔離所，將隔離14天，門市至少將停業3日，後續視人力調配情形復業，目前就是全力安定同仁和家屬的心情。

餐飲業 王品

延伸閱讀

桃園2校2度停課 家長憂國三升學成績有影響

今本土增6例、桃園佔5例 瓦城廚師確診停業大清消

聯邦銀行尾牙餐廳工讀生確診 醫：變數大！可能擋不太住

連台積電、鴻海福委會都下大單 王品冷凍年菜業績直衝7000萬元 怎麼做到的？

相關新聞

疫情燒到餐飲股！瓦城廚師確診 王品26員工進隔離所

國內疫情延燒到餐飲股，繼王品（2727）旗下西堤牛排中壢中山店一工讀生確診，據中央流行疫情指揮中心今（14）日公佈桃園機...

台聚、華夏 營運增溫

油價走高下，五大泛用樹脂本周行情普遍止跌回穩，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS等報價均持...

百和 去年EPS 6.84元

台灣百和（9938）昨（13）日公布2021年自結合併損益，稅後純益20.36億元、年增31.2%，每股稅後純益6.84...

雃博新品牌 Wellell攻國際

醫材廠雃博（4106）歷經三年規劃，昨（13）日正式啟動品牌再造，自今年起以「Wellell」新品牌向全世界推廣雃博的產...

華航旗下 虎航搶貨運商機

虎航營運添翼，搶虎年貨運商機。華航（2610）轉投資的台灣虎航董事長陳漢銘昨（13）日表示，後疫情時代，客運未恢復前，台...

和潤發行30億元有擔保公司債 看好未來分期動能

汽車金融龍頭和潤企業（6592）111年首度發行有擔保普通公司債總額30億元，發行期間3年期，各銀行、券商等金融機構參標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。