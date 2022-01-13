河靜鋼砍盤價 鋼鐵股沒在怕的、中鋼帶頭漲

越南河靜鋼大砍盤價，鋼鐵股今（13）日表現沒在怕的，在國際鐵礦砂、銅價、鎳價上揚激勵下，中鋼（2002）領軍類股上攻，成為盤面上的強勢指標，盤中鋼鐵股指數上漲1.7％，第一銅（2009）、新鋼（2032）亮燈漲停，中鋼構（2013）、聚亨（2022）漲幅近半根停板。

越南河靜鋼廠3月內銷盤價開出，調降熱軋和線材產品價格，3月熱軋盤價每公噸下降70美元，線材產品每公噸調降10美元，幅度較市場預期高；市場關注中鋼將在14日開出的2月內銷盤價，是否會受到連動。

雖然河靜鋼廠大砍3月內銷盤價，但是包括國際鐵礦砂、銅價及鎳價上揚，激勵今日鋼鐵股的表現，中鋼為領軍主帥，早盤以34.9元開高，一度拉升至35.6元，盤中漲幅1.57%；中鋼構開平走高，盤中漲幅4.89%；中鴻（2014）也開高，盤中漲幅2.99%。

漲勢最強的則是第一銅及新鋼，盤中衝上漲停， LME銅價突破1萬美元，第一銅早盤以43.05元開高後一路衝上漲停45.55元鎖死，追買單逾8,900；鎳價衝高，加上去年營收亮眼，推升新鋼開平走高，衝上漲停22.9元。