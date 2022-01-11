王品去年營收攻頂股價跳高 麥味登漲價推揚秦股價上攻

王品（2727）去年12月營收踩油門，單月營收18.4億元，創下歷史新高，月增19.02%、年增20.4%，並帶動全年營收創下171.5億元，年成長12.76%，創下歷史新高紀錄，帶動王品今（11）日早盤股價表現，盤中來到130元，漲幅4%。揚秦（2755）則宣布旗下品牌麥味登和炸鷄大獅漲價，股價亦反映利多消息，盤中來到56.6元，漲幅3.5%。

法人表示，在疫情未升溫的前提下，王品元月營收有機會續創新高，主要是在年菜出貨帶動下，加上尾牙、部門、家庭聚餐等需求持續攀升，此外，1月即將迎來「最長春節假期」，王品抓緊時間加速展店，預計於農曆年前開出4家新店，包含「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」將進駐CITYLINK松山壹號店。

王品12月有兩家新品牌開始試營運，和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，主打單人千元內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，試營運期間天天爆滿，消費者反應佳。王品集團首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，創下試營運單周賣千隻烤鴨的紀錄。

揚秦旗下兩大品牌麥味登、炸鷄大獅自1月18日起漲價，其中，麥味登菜單品項數共119項，價格調整29項，調整金額5至10元，漲幅最大的是夾堡類，包括培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋沙拉系列調漲5元，漲幅為12-14%。炸鷄大獅價格調整約20項，調整金額4至10元。其中，雞排調漲6元，價格為每片75元。

揚秦也公告去年12月營收、第4季營收、年營收也同步創下歷史新高，12月營收為1.54億元，年增17.12%，月增9.23%，去年第4季營收為4.28億元，年增8.54%，季增15.13%，累計去年全年營收為15.62億元，年增5.47%。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，2021年受到新冠肺炎本土疫情衝擊，營運主力的麥味登有近半年禁止內用，加盟創業市場也受阻，但憑藉著本土疫情前的穩健發展及開放內用後的快速復甦，全年營收仍能突破疫情限制，逆勢成長。