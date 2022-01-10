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瓦城去年營收42億元　近四年最差成績

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

瓦城公告12月收達4.17億元，雖然有月增15.75%、年增0.5%的雙升表現，但累計2021全年營收42億元，仍年減8.28%，不但罕見連兩年衰退，也寫下近4年最差成績。

瓦城表示，自疫情趨緩後，瓦城也恢復展店，效益陸續顯現，加上五倍券振興方案、年底聚餐需求熱絡，店頭陸續推出季節新菜、尾牙春酒套餐及多檔行銷活動，成功助攻12月業績仰升。

瓦城也說，過去二年全球深受疫情影響，2021年台灣餐飲業更因疫情三級警戒深受打擊，展望2022年，仍抱持樂觀態度，持續加速啟動展店計畫。去年底於高雄夢時代開出「大心」外，1月更計畫接連開出「瓦城」、「時時香」、「大心」三品牌共4家新店，迎接春節連假旺盛聚餐需求，新門店的加入可望第一季營收增添新動能。

瓦城也說，近期隨著變種病毒擴散影響，邊境管制仍嚴峻，許多民眾只能留在國內過年，加上今年春節長達9天連假，親友歡聚用餐需求暢旺，亦連帶推升春節期間年菜圍爐商機，同時也卯足全力搶攻常溫年菜外帶市場，延續年菜銷售受到民眾熱烈喜愛，受到大環境因素，今年訂購量預期將再更上層樓。

瓦城 疫情

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