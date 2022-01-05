航班大減、貨運運力吃緊 航空雙雄盤中轉強翻紅
航運族群今（5）日齊漲，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）股價開低走高，華航一度漲至27.5元，貨櫃族群長榮股價也走強，盤中最高來到144元。
華航一度拉升至27.5元，盤中漲幅3%，長榮航盤中最高也觸及27.8元，漲幅約2%。貨櫃三雄也有不錯的表現，長榮上漲逾2%，陽明（2609）、萬海（2615）漲約1%。華航、長榮航今開低走高，一路向上拉升股價，也是盤中成交量的前10名。
疫情使中國大陸航空貨運市場運能吃緊，中、美直飛客運航班陸續停飛，貨運艙位也劇減，下周進入農曆春節前出貨潮，空運價格漲勢再起。預計國內華航、長榮航、遠雄港及航空貨攬比重高的中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）及台灣空運業績將跟著受惠。
法人分析，華航單第4季的EPS應輕鬆突破1元，長榮航獲利也會很出色，遠雄港（5607）則是受惠於轉單效益，去年業績看俏外，今年業績更好。
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