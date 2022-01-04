歷史新高　鮮活果汁去年營收46.55億元，年增33.78%

鮮活果汁-KY公告2021年12月營收3.27億元，較去年同期成長12.24%，為歷史同期新高，累計2021年全年營收46.55億元，年增33.78%，受益規模經濟效益，創下全年年度新高表現。

鮮活表示，雖大陸本土疫情多地散發，然在加強疫情防控下，餐飲市場整體銷量平穩，加上公司持續專注提供新產品研發，並深化連鎖系統客戶服務，帶動銷售量成長，以及2022年度農曆春節於2月初開始，客戶配合物流作業，提前於本月啟動備貨，拉抬12月營收表現。

鮮活指出，憑藉研發優勢，配合客戶需求少量多樣化生產，在新品開發佈局上，積極跨足果汁類以外產品，以滿足大陸手搖茶飲市場對於新鮮、健康的基本需求，另在產能規劃上，目前擁有昆山、廣東與天津三座廠年產能可達13萬噸，除已形成供貨保證外，並成為持續拓展市場版圖的重要支撐，受益通路布局完整，新產能逐漸發酵與規模經濟效益。

展望2022年，鮮活表示，面臨中國大陸疫情反覆、通膨與食安趨嚴等因素，將墊高內需餐飲消費市場的競爭力，鮮活憑藉超前佈局新產能規劃與新品研發優勢，掌握銷售市場持續拓展的能力，且提高智能化生產體系與溯源管理，加上建置完成的自動倉儲系統，除提升生產品質亦同時建立有效的物流網絡，以利擴大公司的渠道力，營運可望穩健向上。