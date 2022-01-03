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富邦證券輔導 洋基工程今成功掛牌上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導洋基工程2022年1月3日成功掛牌上市，圖左起為洋基工程總經理劉士源、董事長賴有忠、富邦證券董事葉公亮。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導洋基工程2022年1月3日成功掛牌上市，圖左起為洋基工程總經理劉士源、董事長賴有忠、富邦證券董事葉公亮。(富邦證券/提供)

洋基工程（6691）今(3)日正式掛牌上市，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務。洋基工程由富邦證券輔導上市，目前資本額為6.79億元，以承銷價每股180元正式掛牌，並將為台股資本市場其他電子類股再添新生力軍。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，洋基工程致力於無塵室及機電空調工程的技術整合，提供符合客戶所需之一條龍式機電系統集成工程服務。洋基工程不斷累積豐富之經驗與對策，因應產業升級及更趨複雜之製程管線系統，洋基工程除持續改良工法，建立標準化之設計及技術準則外，亦導入BIM 3D建築資訊模組技術，可於初期即降低施工誤差率，縮短建廠時程，提供客戶低成本、高品質、快速投產啟用之全方位整合統包工程。另除新建廠外，洋基工程亦提供既有廠辦機電健診、設備配置優化及能源管理等服務，使客戶能降低能耗，進而節省營運成本，積極迎向這波綠色挑戰。

洋基工程董事長賴有忠表示，洋基工程自1980年成立以來，初期從事承攬食品廠的冷凍工程，隨台灣經濟成長與產業演變，承攬項目逐步拓展至各產業廠房、辦公大樓之機電空調工程及高科技產業之無塵室工程。洋基工程秉持專業、務實、伙伴、永續、誠信五大信念，於遵守安衛法規與落實安全作業的基礎下，全力達到如期、如質的要求，讓客戶得到最滿意的服務。

賴有忠說，近年來，高科技產業發展迅速，為提高生產良率並達到節能減碳之標準，故對無塵室及機電空調系統之要求不斷提高，洋基工程已成功扮演各領導廠商建廠時之重要角色，業績穩定成長。洋基工程股票上市掛牌，象徵另外一個里程碑的開始，未來洋基工程將更努力為員工、客戶、投資人及社會創造股東更大的價值。

洋基工程2020年度營業收入53.54億元，毛利率14.70%，洋基工程客戶遍及各種產業的領導廠商，如今以高科技產業為主，可見公司提供之服務深獲客戶的信任與認證，具有良好競爭利基，且洋基工程與下游供應商均維持長期穩定合作關係，最近三年度毛利率皆能維持一定水準。

洋基工程2021年前三季稅後淨利相較2020年同期成長131.58%，每股稅後純益(EPS)11.07元，經營成效及營收獲利表現穩健。2020年EPS11.37元，2021年發放現金及股票股利共11元，股利發放率達97%，以回饋股東對公司支持。展望未來，受到高科技產業對生產環境的要求更趨嚴格，加上產品終端應用領域更加廣泛所帶動下，無塵室設施市場需求將穩定走高，洋基工程將持續締造優良經營實績。

洋基 股票

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